Uni Marburg forscht zu Einfluss der Erwartung auf Behandlungserfolg

Marburg (red). Die positiven oder negativen Erwartungen von Patienten - auch bekannt als Placebo- oder Nocebo-Effekte - spielen für den Erfolg medizinischer Behandlungen eine wichtige Rolle. Doch woran liegt das? Was passiert dabei in Gehirn und Körper? Wie beeinflussen Erwartungen pharmakologische Effekte? Und wie lassen sie sich gezielt zum Wohle der Patienten einsetzen? Dies wird jetzt in Essen, Hamburg und Marburg im neuen überregionalen Sonderforschungsbereich (SFB/Transregio) "Der Einfluss von Erwartung auf die Wirksamkeit medizinischer Behandlungen" erforscht, wie die Philipps-Universität mitteilt.

Die Teilprojekte des Standortes Marburg werden von Prof. Winfried Rief vom Fachbereich Psychologie koordiniert. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) fördert den SFB für zunächst vier Jahre mit rund zwölf Millionen Euro.

Dass Placebos wirken können, ist allgemein bekannt. Doch selbst wenn Patienten wissen, dass sie ein Placebo nehmen, gelingt dieser Effekt. Auch wenn Ärzte beim Verschreiben von Medikamenten gut erklären, warum diese helfen, kann die Wirkung verstärkt werden. "Wir wissen bereits: Die Erwartungen der Patienten haben starken Einfluss auf die Wirksamkeit einer Therapie und damit auch ganz wesentlich auf den Verlauf einer Erkrankung", so Rief. "Unser Ziel ist nun, diese Erwartungseffekte gezielter für medizinische Behandlungen einsetzen zu können." Die Wissenschaftler konzentrieren sich zunächst auf den Einfluss der Erwartung bei zwei Volkskrankheiten: chronische Schmerzen und Depressionen. Später sollen auch Autoimmun- sowie Herz-Kreislauferkrankungen untersucht werden. Dabei schauen die Forscher sowohl auf psychische Effekte als auch auf biologische Prozesse. "Unser Ansatz ist hochgradig interdisziplinär und translational geprägt", erläutert Sprecherin Prof. Ulrike Bingel von der Medizinischen Fakultät der Universität Duisburg-Essen. Übergeordnetes Ziel ist die systematische Anwendung von Erwartungseffekten im klinischen Alltag. Am Ende, so die Hoffnung der Wissenschaftler, lassen sich Wirksamkeit und Verträglichkeit von Therapien gezielt und individuell optimieren.