Uniklinikum Gießen lockert Besuchsregeln ab Montag

GIESSEN - Die Landesregierung hat angesichts sinkender Infektionszahlen ihre aktuelle Regelung angepasst und darin unter anderem die Besuchsbeschränkungen in Krankenhäusern gelockert. Somit können Patienten im Gießener Universitätsklinikum ab Montag, 31. Mai, unter bestimmten Voraussetzungen wieder besucht werden. Für vollständig Geimpfte sowie Genesene werden Besuchsbeschränkungen aufgehoben, teilt das UKGM in einer Presseerklärung mit. Die Impfung sowie der Status "Genesen" müssen demnach durch einen gültigen Impfpass respektive eine amtliche Bescheinigung des Gesundheitsamtes über eine überstandene Infektion mit Covid-19 beim Betreten des Klinikums nachgewiesen werden. "Wir freuen uns, dass dieser so wichtige Kontakt mit Angehörigen nun wieder möglich ist", heißt es weiter.

Für Besucher, die nicht geimpft oder genesen sind, gilt:

Erforderlich ist ein tagesaktueller negativer Antigentest.

Das durchgängige Tragen einer medizinischen Maske ist erforderlich, Abstandsregeln sind einzuhalten.

Für die Besuchszeiten ist zu beachten: Innerhalb der ersten sechs Tage ihres Aufenthalts können Patienten bis zu zwei Besuche von jeweils einer Person, ab dem siebten Tag täglich Besuche von jeweils einer Person empfangen.

Für Geimpfte und Genesene gilt:

Die zweite Impfung muss 15 Tage zurückliegen und im Impfpass oder einer entsprechenden Bescheinigung der impfenden Stelle nachgewiesen werden.

Genesene benötigen die amtliche Bescheinigung einer durchgemachten SARS-CoV-2-Infektion durch das Gesundheitsamt auf Grundlage eines positiven PCR-Tests, die nicht älter als sechs Monate ist. Liegt die Infektion länger zurück, gilt die Bescheinigung des Gesundheitsamtes nur in Verbindung mit dem Nachweis der einmaligen Corona-Schutzimpfung.

Um das Klinikum betreten zu können, werden geimpfte und genesene Besucher ab dem 31. Mai gebeten, diese Dokumente am Eingang vorzuzeigen. Die Pflicht, eine Mund-Nase-Bedeckung aufzusetzen und die Hygienevorgaben zu berücksichtigen, bestehen weiterhin. Zudem sind die Besuchszeiten der jeweiligen Stationen zu beachten.