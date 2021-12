Uniklinikum Gießen: Mitarbeiter fordern Entlastung

Bei einer Kundgebung machen Beschäftigte der Uniklinik Gießen auf ihre Arbeitssituation aufmerksam. Symbolfoto: dpa/Arne Dedert

GIESSEN - Giessen (red/nag). In ihrer Mittagspause haben Beschäftigte des Universitätsklinikums Gießen (UKGM) Mittwoch mit einer Kundgebung auf den Personalmangel aufmerksam gemacht. Vom Konzern und von der Politik fordern sie Entlastung und die Aufwertung ihrer Berufe.

Laut Verdi waren etwa 50 Beschäftigte zu der Kundgebung auf dem Gelände des UKGM gekommen. "Verlässliche Dienstpläne und Dienstzeiten, arbeiten mit ausreichend Personal und Freizeit ohne Störungen durch telefonische Einspring-Bitten, das wollen die Kollegen", fasste der zuständige Gewerkschaftssekretär Fabian Dzewas-Rehm die Forderungen zusammen.

Die Pandemie wirke wie ein Brennglas: "Nun kann niemand mehr an der Situation in den Kliniken vorbei", stellte er fest. Trotz der Überlastungssituation in den Krankenhäusern scheine es aber nach wie vor kein Umdenken zu geben. "Schlimmer noch: Asklepios und Rhön gliedern an anderen Standorten weiterhin Abteilungen aus. Die Politik schaut zu und lässt die Beschäftigten allein." Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Asklepios in Lich Labor, Physiotherapie und Radiologie ausgliedern will.

Weitere Verschlechterungen wolle man nicht akzeptieren. Stattdessen forderten die Demonstranten am Mittwoch in ihren Redebeiträgen, in denen auch auf die Ausbildungssituation eingegangen wurde, Verbesserungen: "Mehr Personal, bessere Bezahlung und gute Rahmenbedingungen für alle", fasste Fabian Dzewas-Rehm zusammen. Es dürfe keine weiteren Ausgliederungen geben. "Viele Pfleger arbeiten in Teilzeit. Würden sich die Bedingungen ändern, würden sicher viele wieder aufstocken und andere würden wieder in den Beruf zurückkehren", sagte Fabian Dzewas-Rehm. Mit der Kundgebung ist er zufrieden. Trotz Corona, Mittagspause und Kälte seien viele Beschäftigte gekommen.