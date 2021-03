Uniklinikum Gießen rät: Behandlungstermine wahrnehmen

Symptome abklären: Insbesondere chronisch Kranken rät das UKGM, Termine nicht abzusagen. Symbolfoto: Tack

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Die Zahlen einer Gießener Studie aus der Klinik für Kardiologie ließen aufhorchen: Während des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 starben in Hessen zwölf Prozent mehr Menschen an Herzversagen als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Sorge, sich in der Klinik mit dem Coronavirus anzustecken, die allgemeine Empfehlung, möglichst zuhause zu bleiben oder auch die persönlichen Gedanken, das Gesundheitssystem mit den eigenen Beschwerden in der Pandemie nicht zusätzlich belasten zu wollen, all das könnten Gründe dafür sein, dass deutlich weniger Patienten zur Behandlung ins UKGM kamen. Dieser Trend hält leider an.

Das Universitätsklinikum Gießen appelliert deshalb nochmals: "Nehmen Sie Symptome für Herzerkrankungen ernst und lassen Sie diese immer zeitnah ärztlich abklären",so Prof. Dr. Holger Nef, der stellvertretende Direktor der Klinik für Kardiologie am Uniklinikum Gießen und Leiter der Studie, in einer Pressemitteilung. "Diese Entwicklung aus dem Vorjahr soll und darf sich nicht wiederholen, aber wir sehen auch jetzt wieder, dass einige Patienten ihre Untersuchungen abgesagt haben, obgleich wir ausreichend Kapazitäten zur Verfügung haben, um sie bestmöglich und sicher zu behandeln." Die Mediziner beobachten nicht nur in der Kardiologie, sondern auch in anderen Disziplinen der Klinik eine gewisse Zurückhaltung der Patienten, insbesondere bei ambulanten Terminen.

Ausreichend Kapazitäten

"Alle Gießener Kliniken behandeln Covid-19-Patienten und haben sich mit hohen Sicherheits- und Schutzstandards hierfür gut gerüstet, auch das Uniklinikum, das binnen eines Jahres über 1100 Patienten mit dieser Erkrankung versorgte", sagt Prof. Dr. Werner Seeger, der Ärztliche Geschäftsführer im Universitätsklinikum Gießen. "Ein gewisses Risiko der Corona-Infektion besteht aufgrund der Inzidenzlage überall. Aber die aktuelle Pandemie stellt keinen Grund dar, Kliniken zu meiden. Unser Uniklinikum ist und bleibt ein sicherer Ort für Patienten."

Durch die strikte Besuchsregelung, eine Maskenpflicht im Klinikgebäude und eine umfassende Teststrategie unternimmt das UKGM seit Monaten alles, um Ansteckungen mit dem Coronavirus zu unterbinden. Außerdem ist die Mehrzahl der Mitarbeiter bereits geimpft. Das Terminmanagement wurde der Pandemielage angepasst, sodass die Behandlungen reibungslos stattfinden können. "Gerade bei chronischen Erkrankungen ist es nicht ratsam, vereinbarte ambulante Termine hinauszuschieben. Dies kann zu erheblichen gesundheitlichen Problemen führen", betont Prof. Dr. Andreas Böning, der Ärztliche Direktor des UKGM Gießen.

"Wir sind uns der zusätzlichen Belastungen für Patienten und ihre Angehörigen durch die Besuchs- und Begleitregelung wohl bewusst, müssen aber zur Sicherheit bei der bisherigen Praxis bleiben: Grundsätzlich keine Besuche, wenige Ausnahmen, medizinischer Mund-Nase-Schutz und ein negativer Coronavirus-Test", so Böning.