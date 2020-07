Uniklinikum Gießen: Teuerstes Medikament der Welt hilft kleinem Samuel

Glücklich und verspielt: Auf der Krabbeldecke fühlt sich Samuel nach der Infusion mit Zolgensma pudelwohl. Foto: Privat

GIESSEN (red). Was vor gut drei Monaten noch undenkbar war, ist heute für Tabitha Dreiz, die Mutter des kleinen Samuel, ein neues Lieblingsmotiv: Der kleine Mann liegt freudig lächelnd auf einer Krabbeldecke und streckt seiner Mama einen Schnuller entgegen und das ganz ohne die kleine durchsichtige Atemmaske mit dem dicken Schlauch, die zuvor rund um die Uhr sein Überleben sichergestellt hatte. Von Geburt an leidet der zehn Monate alte Samuel an spinaler Muskelatrophie (SMA), einer Erbkrankheit, die zur Folge hat, dass sich seine Muskulatur nicht richtig ausbilden kann. Unter anderem ist sein Zwerchfell betroffen, der wichtigste Atemmuskel. Weil ihm die Kraft zum Atmen fehlte, musste der kleine Kämpfer schon zweimal wiederbelebt werden und wurde seither über die Atemmaske dauerbeatmet.

Im März bekam Samuel dann in Gießener Zentrum für seltene Erkrankungen (ZSEGi) am Uniklinikum in Gießen das damals noch nicht in Europa zugelassene Präparat Zolgensma kostenfrei über ein Härtefallprogramm. Mit 2,15 Millionen Euro für eine einmalige Gabe ist das Präparat aus den USA das derzeit teuerste Medikament der Welt. Einmal per Infusion verabreicht, soll es lebenslang wirken, sagt der Hersteller.

"Bei Samuel sehen wir nach der Gabe von Zolgensma eine deutliche Verbesserung im Verlauf der Erkrankung", sagt Prof. Bernd Neubauer, Leiter des ZSEGi an der Gießener Kinderklinik. Er und sein Team behandeln bei Samuel seitdem die schwerste Form der Erkrankung, SMA Typ I, die bei ihm im Alter von sechs Wochen festgestellt worden war: "Er ist insgesamt stabiler geworden, sein Muskeltonus hat sich verbessert, Arme und Beine sind beweglicher geworden und vor allem sind nun Beatmungspausen möglich, in denen er eine gewisse Zeit ohne die Maske selbstständig atmet. Das war vorher nicht denkbar." Heilbar ist die spinale Muskelatrophie (SMA) noch nicht, und unbehandelt haben die meisten Kinder eine Lebenserwartung von rund 18 Monaten. Aktuell gibt es aber zwei Medikamente, die den fortschreitenden Verlust von Bewegungsfähigkeit aufhalten und somit Leben deutlich verlängern sowie Lebensqualität verbessern können. Das Präparat Spinraza, das seit 2017 in Deutschland zugelassen ist und ein Leben lang per Spritze gegeben werden muss und Zolgensma, das seit Kurzem auch in Deutschland zugelassen ist.

Zunächst war auch Samuel erfolgreich in Gießen mit Spinraza behandelt worden. Erste Fortschritte zeigten sich, doch dann griff das Medikament bei ihm nicht mehr und sein Zustand verschlechterte sich dramatisch. Bernd Neubauer: "An diesem Punkt sahen wir bei dem Jungen ganz klar die medizinische Notwendigkeit, Zolgensma zu geben, weil das bisherige Medikament nicht mehr geholfen hat. Wie gut und wie langfristig das nun auch bei uns zugelassene Zolgensma wirkt, ist bisher noch nicht hinreichend untersucht, bei Samuel können wir aber in der Tat von einem deutlichen Aufschwung im Krankheitsverlauf sprechen. Welches der beiden Medikamente besser wirkt, kann man pauschal nicht sagen. Wir haben auch mit Spinraza Behandlungserfolge gesehen, die uns staunen ließen. Das hängt sicher auch sehr individuell vom Patienten ab."

Staunen und großes Glück bedeutet der Behandlungserfolg vor allem für Samuels Mutter, die nach monatelangem Krankenhausaufenthalt nun endlich mal einen Alltag mit Mann und Kind zuhause erleben kann: "Samuel geht es richtig gut und wir sind überglücklich! Vor allem, dass die Beatmungspausen klappen. Er schafft es schon, anderthalb Stunden am Stück ohne Beatmung zu sein. Er streckt seine Arme nach oben, brabbelt, dreht sich vom Rücken auf die Seite, versucht 'Mama' und 'Papa' zu sagen, bewegt seine Füßchen vermehrt und er kann ein bisschen den Kopf halten. Das ist alles eine solche Freude!"