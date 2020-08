Uniklinikum in Gießen und Marburg bittet dringend um Bluspenden

Da die gespendeten Blutkonserven nicht ausreichen, müssen sie aufwendig von anderen Diensten besorgt werden. Symbolfoto: dpa

Giessen (red). Die Verbindung von Urlaubszeit und Coronavirus-Pandemie führt in deutschen Krankenhäusern zu einem Engpass an Blutspenden - auch in Mittelhessen. Am Universitätsklinikum Gießen und Marburg (UKGM) suchen derzeit immer noch viel weniger Menschen als sonst die Blutspendezentralen auf. Dabei bestehe für sie keine besondere Ansteckungsgefahr, versichert Prof. Gregor Bein, Direktor des Zentrums für Transfusionsmedizin und Hämotherapie am UKGM. Und weil der Bedarf nach wie vor hoch ist, ruft das Uniklinikum die Bevölkerung in Gießen, Marburg und in der Region erneut auf, gerade jetzt verstärkt Blut zu spenden. "Die operativen Eingriffe in beiden Häusern sind verlässlich nur möglich, wenn eine ausreichende Versorgung mit Spenderblut gewährleistet ist. Dafür müssen wir vorsorgen", erklärt Gregor Bein.

"Am UKGM wird beispielsweise alle zehn Minuten eine Blutkonserve für einen kranken Patienten benötigt. Summa summarum sind das 40 000 Blutkonserven pro Jahr. Zurzeit werden am Universitätsklinikum Gießen und Marburg circa 38 000 Blutkonserven pro Jahr gespendet; die fehlenden Blutkonserven werden aufwendig von anderen Diensten herbeigeschafft", ergänzt Prof. Ulrich Sachs, Ärztlicher Leiter der Transfusionsmedizin und Hämotherapie, in einer Pressemitteilung. Aber auch das sei schwieriger geworden, da in den zurückliegenden drei Monaten in allen Regionen die Spenderzahlen rückläufig waren.

Auf lebensrettende Blutspenden seien nicht nur Schwerverletzte nach Unfällen angewiesen, sondern genauso Patienten, die große Herzoperationen oder orthopädische Eingriffe vor sich haben oder Blutprodukte zur Behandlung ihrer Krebserkrankung brauchen. Selbst kleinste Patienten benötigten manchmal schon im Mutterleib oder nach einer Frühgeburt eine Bluttransfusion. "Gerade jetzt, inmitten dieser Pandemie, gilt unser Motto umso mehr: 'Blutspenden - aus der Region für die Region'", betont Gregor Bein.

Spenden darf jeder zwischen 18 und 60 Jahren, der mindestens 50 Kilo wiegt und sich gesund fühlt. Die Zulassung von älteren Spendern ist nach individueller ärztlicher Entscheidung möglich. Mitzubringen sind ein gültiger Personalausweis und etwa eine Stunde Zeit. Für jeden Blutspender gibt es einen Gesundheits-Check und eine Aufwandsentschädigung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben. Wenn am Uniklinikum registrierte Spender sich um Neuspender kümmern, erhalten sie als Dankeschön zehn Euro.

Öffnungszeiten der Blutbank in Gießen (Langhansstraße 7): montags bis donnerstags von 9 bis 18 Uhr, freitags von 9 bis 12 Uhr und samstags von 10 bis 14. Uhr. Telefonische Auskünfte unter 0641/985-41506.