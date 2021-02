Uniklinikum:Verdi fordertfünf Prozent mehr

Jetzt teilen:

GIESSEN - "Wir erwarten ein deutliches Lohnplus für die Beschäftigten an den mittelhessischen Unikliniken", stellt Fabian Dzewas-Rehm, Fachsekreträr Gesundheit der Gewerkschaft Verdi in Mittelhessen klar. "Die Pandemie fordert den Kolleg*innen alles ab: Ob im Patiententransport, der Küche oder der Pflege, viele sind am Limit und wollen eine finanzielle Anerkennung für die harte Arbeit."

Verdi fordert in den am Dienstag, 9. Februar, beginnenden Tarifverhandlungen ein Lohnplus von fünf Prozent, mindestens aber 175 Euro. Zudem stehen Fragen der Ausbildungsqualität, einer Anerkennung für langjährige Beschäftigte sowie eines kostenlosen Hessentickets analog der Landesbeschäftigte an den Kliniken im Fokus. Die Verhandlungen beginnen vor dem Hintergrund des laufenden Konflikts um eine verbesserte Eingruppierung. Im Dezember streikten Beschäftigte des Uniklinikums Gießen und Marburg für diese Forderung mehrfach, heißt es in einer Pressemitteilung.

"Gespannt sind wir aber auch auf die Perspektive des Konzerns für unsere Unikliniken. In den vergangenen Wochen haben Ankündigungen zu Ausgliederungen an anderen Rhön-Standorten zu großer Verunsicherung in Mittelhessen geführt. Parallel erleben wir einen verdeckten Stellenabbau durch Nicht-Verlängerung befristeter Stellen sowie nicht mehr erfolgter Besetzungen bei Kündigungen und Renteneintritten", so Dzewas-Rehm weiter. "Hier erwarten wir Garantien von Konzern und Land Hessen. Medizinische Spitzenleistungen verdienen Arbeitsplatzsicherheit und gute Bezahlung. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit."

Die Tarifverhandlungen betreffen die rund 7800 nicht-ärztlichen Beschäftigten. Die verbliebenen Landesbeschäftigten sowie die Ärzte und Ärztinnen werden von Tarifverträgen des Landes Hessens erfasst.