"Unmögliche Zustände" in Gießens Nordstadt

So etwa im Zehn-Sekunden-Takt fahren die "Elterntaxis" in die Halteverbotszone.

GIESSEN - Sie meinen es eigentlich nur gut. Zu gut vielleicht? Die vielen besorgten Eltern, die offensichtlich Angst um ihre Kinder haben. Angst, dass ihnen morgens auf dem Weg zur Kita oder zur Schule etwas passieren könnte. Deshalb fahren sie ihre Sprösslinge jeden Morgen mit dem Familienauto zur kindlichen Bildungsstätte hin und holen den Nachwuchs auch wieder ab. Dieses Kutschieren der Kinder wird im Sprachgebrauch als Elterntaxi bezeichnet. Dabei wohnen die Familien in den meisten Fällen in der Nähe einer Kita oder Grundschule. Wieso also traut man seinem Nachwuchs nicht zu, die wenigen hundert Meter zur Kita oder Schule zu gehen? Nimmt dafür in Kauf, zweimal am Tag den "Taxifahrer" zu geben und bereitet durch das Halten vor Kita/Schule anderen große Verkehrsprobleme, verursacht sogar Unfallgefahren?

Um diese Problematik ging es beim letzten "Nordtalk" in der Nordstadt, zu dem Stadtteilmanager Lutz Perkitny eingeladen hatte. Bei einem Rundgang zeigten Harriet Kühnemann, Leiterin der Georg-Büchner-Schule sowie Iris Cölinski, Leiterin des Kinder- und Familienzentrums von Paulus, den zwei Dutzend Teilnehmern, wo die Brennpunkte liegen. "Ich bange hier eigentlich jeden Morgen um mein Leben", beklagte Grundschulleiterin Kühnemann. Sie komme fast immer mit dem Fahrrad zur Schule. "Morgens, mittags und dann nochmals um 15 Uhr herum herrschen hier unmögliche Zustände." Gegenüber der Turnhalle des Landgraf-Ludwigs-Gymnasiums gibt es eine Einfahrt zum Parkplatz für Lehrkräfte der GBS. "Die Leute suchen hier Parkplätze, zum Teil auch Lehrer des LLG" (der Anzeiger berichtete). "Als Fahrradfahrer hast du hier keine Chance", bekräftigte sie.

Der Tross der Teilnehmer bewegte sich danach zur Einmündung der Egerländer Straße in die Reichenberger Straße. Der Zebrastreifen der Egerländer Straße ist nicht mehr allzu gut zu erkennen. In diesem Bereich ist das Problem besonders offensichtlich. Kühnemann: "Die Elterntaxis halten hier in diesem Bereich - vor dem Zebrastreifen, hinter dem Zebrastreifen, auf dem Zebrastreifen. Lassen ihre Kinder aus dem Auto heraus, schauen ihnen nach. Manche steigen noch aus, um den Rucksack von der Hinterbank zu holen. Dazu öffnet sich dann auch noch zum Aussteigen die Fahrertür."

Doch wie ist diesem Problem abzuhelfen? Da hätte der Verkehrskoordinator der Stadt, Ralf Pausch, möglicherweise Antworten geben können. Trotz Einladung wurde auf ihn vergeblich gewartet. So blieben Antworten auf viele Fragen offen: Zum Beispiel, wie der Besorgnis der Eltern ob eines sicheren Kita-/Schulweges für ihre Kinder abgeholfen werden könnte.

Eine der aufgeworfenen Fragen an Pausch wäre gewesen, wie die Kinder aus dem Flussstraßenviertel sicher über die Sudetenlandstraße kommen sollen. Auf der gesamten Länge der Straße - von der Bahnüberführung bis zur Marburger Straße - gibt es nur eine Fußgängerampel. Die ist westlich der Kreuzung Asterweg/Egerländer Straße. Doch für die Kinder, die im Flussstraßenviertel zwischen Marburger Straße, Werrastraße, Schottstraße und östlich des Asterweges wohnen, gibt es keinen sicheren Überweg über die Sudetenlandstraße, nur eine Querung an der Troppauer Straße. Sie müssen bis zum Asterweg, um die Fußgängerampel zu erreichen. Doch für die Überquerung des Asterwegs gibt es weder einen Zebrastreifen, geschweige denn eine Fußgängerampel.

Ein ganz anderes Problem bewegt die Stadtverordnete der Gießener Linken, Cornelia Mim, die im Flussstraßenviertel wohnt: "An der Bushaltestelle in der Sudetenlandstraße stadtauswärts vor der Hausnummer 32-34 sitzen Schüler auf den Bordsteinen, haben ihre Ranzen und Beine auf dem Fahrweg der Busse beziyehungsweise dem Radfahrstreifen." Hanno Kern, Polizeioberkommissar und Schutzmann vor Ort in der Nordstadt, der mit seinem Hund an dem Rundgang teilnahm, bestätigt die Beobachtung: "Ich sehe das auch oft." Mim: "Wir können die Gefahr nicht abschätzen. Noch ist nichts passiert. Doch muss man darauf nicht warten." Erneut thematisiert wurde die Verkehrssituation in Eder- und Fuldastraße. Der nördliche Teil der Ederstraße bildet ein "U" mit der Fuldastraße, offen zur Sudetenlandstraße. Ständig gibt es in den beiden Straßen Probleme mit dem Parken und der Durchlässigkeit bei Feuerwehr- und Notarzteinsätzen. Konsens ist eigentlich schon seit Jahren - der Anzeiger berichtete mehrmals - dass dieses "U", beginnend mit der Ederstraße, zu einer Einbahnstraße umgewidmet werden sollte. Passiert ist bislang allerdings nichts.

Der Schreiber dieser Zeilen war am folgenden Morgen zwischen 7.30 und 8 Uhr in der Egerländer Straße und konnte beobachten, wie im Zehn-Sekunden-Takt die Elterntaxis vor der Pauluskirche und der Kita gegenüber der GBS den Bereich " absolutes Halteverbot" ansteuerten. Hier und da stiegen die Fahrerin oder der Fahrer aus und waren dem Kind behilflich. Selbst ein Abstand zum Zebrastreifen, vorgeschrieben für das zeitige Erkennen eines kreuzenden Fußgängers, wurde nicht eingehalten. Ein Ordnungspolizist der Stadt hätte an dieser Stelle beim Knöllchenschreiben Schwerstarbeit zu verrichten gehabt.