Unmut in der Dulles-Siedlung in Gießen

In der Dulles-Siedlung gibt es derzeit einige Debatten unter anderem über die Gestaltung der Grünflächen.

GIESSEN. Wie wollen wir zusammen leben? Wie weit reicht die Mitsprache einzelner Genossen? Im Kern sind es diese Fragen, um die sich ein aktueller Konflikt in der Dulles-Siedlung der Wohnbau-Genossenschaft Gießen (WBG) dreht. Öffentlich geworden sind die unterschiedlichen Positionen einer Gruppe von Anwohnern sowie von Vorstand und Aufsichtsrat durch die Verschiebung der Mitgliederversammlung. "Wir haben bislang immer, und müssen das auch rechtlich, bis zum Ende des zweiten Quartals eine Mitgliederversammlung gemacht, die den Jahresabschluss feststellt. Das haben wir aufgrund von Corona in diesem Jahr erstmal auf einen noch nicht zu nennenden Zeitpunkt verschoben. Ende Juni war alles noch sehr virulent, und das erschien uns zu gefährlich", sagt Vorstand Beate Weiland.

Eine Initiative von Genossenschaftsmitgliedern ist anderer Auffassung: "Da es verschiedene wichtige Themen in der WBG zu besprechen und zum Beschluss zu bringen gibt, die keinen Aufschub dulden, haben die Genossen von ihrem satzungsmäßigen Recht Gebrauch gemacht, mit mindestens zehn Prozent Stimmenanteil (57 Unterschriften) selbst eine Mitgliedervollversammlung einzufordern", informiert die Initiative. In einem Mitgliederbrief legen Vorstand und Aufsichtsrat dar, dass das Begehren nicht die Vorgaben der Genossenschaftssatzung erfülle.

Die Diskussion um die Mitgliederversammlung, bei der auch die Wahl von drei Aufsichtsräten auf der Tagesordnung steht, ist jedoch nur die Spitze des Eisbergs. Im Kern dreht sich die Debatte um neun Themen wie die Gestaltung der Grünflächen in der Dulles-Siedlung, die Nutzung sogenannter Nanny-Zimmer oder die Schaffung überdachter Fahrrad- und Kinderwagenabstellplätze. Wegen dieser Themen wünscht die Initiative die Mitgliederversammlung, worauf Aufsichtsrat und Vorstand in ihrem Antwortbrief erläutern, dass alle diese Punkte "nicht der Mitbestimmung durch die Mitgliederversammlung unterliegen. Unabhängig davon werden diese Themen selbstverständlich in der nächsten Mitgliederversammlung Diskussionsgegenstand sein."

Kritisiert wird die Androhung von Räumung und Rückbau der von Dauernutzern angelegten Gärten und Sitzgruppen sowie die von Vorstand und Aufsichtsrat geplante Vereinheitlichung des Außengeländes. "So waren doch in Einzelabsprachen die Anlegung von kleinen Gärten und die Nutzung der Wiesen zum Sitzen und Spielen genehmigt worden", teilt die Gruppe schriftlich mit. Auf Unmut stößt auch die Einrichtung einer Garten-AG, deren Mitglieder völlig intransparent benannt worden seien.

"Schönes Gesamtbild"

"Wir wollen einfach ein schönes Gesamtbild. Es hat sich tatsächlich in der Vergangenheit etwas abgezeichnet wie: 'Ich habe Freude am Anpflanzen von Kartoffeln und grabe dann die Wiese um. Der eine findet das gut, der andere findet es eben schlecht. Und wir haben jetzt ein Konzept entwickelt und gesagt: Wir machen Gemeinschaftsgärten und bieten Flächen an, von denen jeder eine kleine Parzelle gestalten kann, wie er das möchte. Vor den Häusern möchten wir aber ein bestimmtes Bild haben, das das Bild einer gesamten Siedlung wiedergibt", entgegnet Weiland. "Im Grunde müssen Linien festgelegt werden", fügt Aufsichtsratsvorsitzender Karl Starzacher hinzu. Exemplarisch nennt er den Fall von offenem Feuer in einer Straße der Dulles-Siedlung. Es sei eben so, dass dies dem einen gefalle, dem anderen aber nicht. Deshalb bedürfe es bestimmter Grenzen, denn "es gibt eine Gesamtarchitektur und man muss aufpassen, dass sie durch Individualinteressen nicht infrage gestellt wird", so der Vorsitzende des Aufsichtsrats.

Beate Weiland verweist auf steigende Pflegekosten bei individueller Gestaltung der Außenflächen: "Auch das ist ein Argument für uns zu sagen, dass wir eine bestimmte Struktur brauchen, ohne dass wir das Individuelle unterbinden. Das wollen wir auf keinen Fall und befürworten es ausdrücklich. Es muss nur in einem bestimmten Rahmen stattfinden." Starzacher weist auch auf Sicherheitsfragen hin: "Ein negatives Beispiel ist ein Auto, das abgeschleppt werden sollte. Der Eigentümer hat mit einer Mail reagiert, dass er dieses Fahrzeug als Spielgerät für Kinder zur Verfügung stellen wollte und es deshalb nicht abgeschleppt werden sollte. So etwas geht aus Sicherheitsgründen nicht."

Dies gelte auch für Holzmöbel oder Paletten, bei denen Verletzungsgefahr bestehe. "Es muss ein Standard sein, dass nichts passieren kann. Das ist eine Frage der Verantwortung des Vorstandes und mittelbar auch des Aufsichtsrates", so der ehemalige hessische Finanzminister. Mindestens die Hälfte der in dieser Form auf gemeinschaftlichen Flächen individuell entstandenen Gärten sei mittlerweile geräumt, weiß Weiland. Das Grünflächenkonzept, an dem nach Auskunft Karl Starzachers Nutzer aus Dulles- und Marshall-Siedlung mitgewirkt haben, sei fast fertig und werde voraussichtlich in der nächsten gemeinsamen Sitzung von Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen, erklärt Weiland. In der Mitgliederversammlung könne es natürlich diskutiert und bei vernünftigen Vorschlägen ergänzt werden, fügt der Aufsichtsratsvorsitzende an. Die Flächen für die geplanten Gemeinschaftsgärten habe der Vorstand bereits ausgemacht. Interessenten könnten dort im kommenden Frühjahr loslegen.