"Uns fehlen die Worte": Mahnwachen der "Seebrücke Gießen"

Mit ihrer Aktion waren die "Seebrücke"-Aktivisten und ihre Unterstützer nicht zu übersehen - das soll auch an den kommenden Samstagen so sein.

GIESSEN. "Wieso stehen hier diese Menschen so herum?" - "Die wollen, dass alle Flüchtlinge von Moria bei uns aufgenommen werden." Den Nagel auf den Kopf getroffen hatte am Samstagnachmittag eine Passantin am Kugelbrunnen bei ihrer Antwort an ihre fragende Begleiterin. So stand auf einem breiten Banner "Wir haben Platz" und auf vielen Umhänge-Plakaten war zu lesen, dass es um die Flüchtlinge des abgebrannten Lagers Moria auf der griechischen Insel Lesbos ging. Als Veranstalter der Aktion zeichnete die "Seebrücke" verantwortlich, die bereits in den vergangenen Wochen an dieser Stelle und auf dem Kirchenplatz Kundgebungen ausgerichtet hatte.

Das Gesicht der Gießener "Seebrücke" ist Vera Bonica. Von Beruf Krankenschwester, war sie vor einiger Zeit auf einem Seenot-Rettungsschiff im Mittelmeer unterwegs und half dort mit, Leben zu retten. In Gießen versucht sie, Mitstreiter für die aktive Hilfe gegen das Ertrinken von Flüchtlingen zu sensibilisieren. Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz hatte sich auf einer der Kundgebungen am 2. September bereit erklärt, einige Dutzend unbegleitete Minderjährige in der Stadt aufzunehmen. Zudem gehört Gießen seit Februar dem Bündnis "Städte - Sichere Häfen" an, das zur Aufnahme von aus Seenot geretteten Flüchtlingen bereit ist. Allerdings scheint die Umsetzung, wie die OB damals einräumte, recht schwierig zu sein.

"Gleichgültigkeit" moniert

Bonica zeigte sich am Samstag im Gespräch mit dieser Zeitung fassungslos: "Allmählich fehlen einem die Worte. Man weiß so gar nicht mehr, was man noch sagen soll." Und das hat anscheinend den Ausschlag dafür gegeben, dass es künftig keine Kundgebungen mehr gibt, sondern Mahnwachen. Immer samstags von 15 bis 16 Uhr wollen die Teilnehmer - jeweils eine Stunde lang stumm am Kugelbrunnen verharrend - ihre dann nur noch visuelle Botschaft in Form von Beschriftungen auf Bannern und Schildern an die Passanten übertragen.

Sabine Lohmann von "Omas gegen Rechts", die bisher bei allen Aktionen der "Seebrücke" gegenwärtig waren, monierte die herrschende Gleichgültigkeit und prophezeite Düsteres: "Das Menschenbild, das dahinter steht und gelebt wird durch Nichtstun, wird uns alle negativ treffen." Angesprochen auf ein Patentrezept favorisieren beide Frauen eine "Werte-Lösung": Länder der Europäischen Union (EU), die sich nicht an der Flüchtlingsaufnahme beteiligen, sich dieser verweigern, sollten zumindest einen finanziellen Beitrag leisten. Dass die EU fortan an ihren Außengrenzen in Lagern die Asylberechtigung von Flüchtlingen prüfen will, lehnen beide Protagonistinnen aber rigoros ab. "Das sind ja dann Gefängnisse, aus denen niemand rauskommt. Und dass dafür die EU-Staaten Geld geben, die keine Flüchtlinge aufnehmen wollen, ist keinesfalls zu akzeptieren."

Bonica fordert dagegen offene Grenzen. Sie schätzt, dass von 80 Millionen Flüchtlingen "vielleicht jährlich ein paar Hunderttausend" nach Europa wollen. "Und das kann man schaffen", so ihre Meinung. "Die meisten bleiben sowieso in ihrer Region und wollen später wieder zurück in ihre Heimat." Klar ist ihr, dass nur die Menschen, die "dort ein gutes Auskommen gehabt haben", sich die Flucht nach Europa leisten können. So musste auch die Familie des am Strand des Mittelmeeres ertrunkenen zweijährigen Jungen allein für die Fahrt übers Wasser 1000 Euro je Person an die Schlepper zahlen. Der Großteil derjenigen, die keine Möglichkeit besitzen, Tausende von Dollars oder Euros für eine Flucht zu organisieren, müsse im Land bleiben oder könne allenfalls in ein Nachbarland ausweichen. Doch das ganze Übel an der Wurzel anzupacken, heiße, da sind sich beide einig: "Endlich die Fluchtursachen beseitigen."