"Unsägliche Mammutkoalition ablösen"

GIESSEN - "Wir wollen aus der Kommunalwahl am 14. März 2021 gestärkt hervorgehen und mit einer Regierungsbeteiligung die unsägliche "Mammutkoalition" aus SPD, CDU und Grünen zugunsten einer bürgerlichen Koalition ablösen", erklärte der FW-Stadtverbandsvorsitzende Johannes Zippel in der Mitgliederversammlung der Gießener Freien Wähler. Hier wurden die Kandidaten für die Stadtverordnetenversammlung und die Ortsbeiräte nominiert. Die Zusammenkunft im Bürgerhaus Rödgen, zu der trotz der Corona-Einschränkungen zahlreiche Mitglieder erschienen waren, diente auch als Jahreshauptversammlung, um satzungsgemäß einen neuen Vorstand zu wählen.

In seinem schriftlich vorgelegten umfangreichen Rechenschaftsbericht ging Zippel auf die im Jahr 2020 durchgeführten Arbeitssitzungen, wie auch auf die Teilnahme an Sitzungen der FW im Kreis Gießen ein. Egal ob Schulen, Verkehr, Gewerbeansiedlung, Gefahrenabwehrzentrum, in allen politischen Themenfeldern sei die Zusammenarbeit zwischen Stadt und Kreis Gießen unabdingbar, betonte er. Er freute sich, dass die Mitgliederzahl des Stadtverbandes auf 119 Personen angewachsen ist.

Als Fraktionsvorsitzender ging Heiner Geißler auf die gestellten Anträge im Stadtparlament sowie auf die Arbeit des hauptamtlichen Magistrates ein. Gerade auf die von Anfang an unrealistischen Kosten für das Gefahrenabwehrzentrum habe die FW-Fraktion immer wieder hingewiesen. "Mittlerweile sind wir bei über 35 Millionen Euro angelangt, und dies wird noch lange nicht das Ende sein. Immerhin sind erst 70 Prozent der tatsächlichen Kosten bekannt, und weitere Steigerungen wird es mit Sicherheit geben", sagte Geißler. Auch die Kostenexplosion bei der Sanierung der Gesamtschule Gießen-Ost von über 80 Prozent sei so nicht hinnehmbar. Bei der anstehenden Neuwahl des Vorstandes wurde Johannes Zippel als Stadtverbandsvorsitzender, Heiner Geißler als stellvertretender Vorsitzender, Ulrich Monz als Schriftführer, und Pia Mauthe als Beisitzerin jeweils in ihren Ämtern einstimmig bestätigt.

Mit Günter Helmchen als Spitzenkandidat für den Ortsbeirat Kleinlinden und auf Platz 3 für die Stadtverordnetenversammlung habe man eine bekannte Gießener Persönlichkeit für die Freien Wähler gewinnen können. Für den Kreistag sind neun Personen der Freien Wähler aus der Stadt nominiert, 31 Personen für die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Gießen, sowie acht Bewerber/-innen für den Ortsbeirat Rödgen, fünf für den Ortsbeirat Wieseck, drei für den Ortsbeirat Allendorf, und drei für den Ortsbeirat Kleinlinden. Alle Vorschläge wurden in geheimer Wahl einstimmig angenommen.