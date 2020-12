Unternehmen „Google Business“ näherbringen

Daniel Stöltzner

GIESSEN - (red). Google ist jedem ein Begriff - doch wer kennt „Google My Business“? Die Suche nach dem nächstgelegenen Café oder der Blick in die Bewertung eines Restaurants – diese Daten stammen aus Google My Business und sind für Kunden oft der erste Berührungspunkt mit dem Unternehmen.

„Google My Business“ könnte man quasi als digitale Visitenkarte bezeichnen – und das sogar kostenfrei. Dabei bietet das Tool längst mehr als nur Öffnungszeiten und Telefonnummern. Auch das Integrieren von eigenen Produkten, Rabatt-Aktionen und Events ist möglich. Im Online-Seminar der tig akademie am 15. Dezember von 17 bis 18.45 Uhr erfahren Interessierte, wie sie Schritt für Schritt ihr Google My Business Profil einrichten und optimieren.

Referent Daniel Stöltzner ist Inhaber der 3VIERTEL Online Marketing und unterstützt seit 2017 Gründer & Selbstständige bei der Entwicklung und Umsetzung ihrer smarten Marketingstrategie. Die Teilnahme erfolgt via Videopräsenz oder telefonisch. Es wird kein Teilnahmebeitrag erhoben. Eine Anmeldung ist notwendig und kann bis spätestens 14. Dezember unter https://www.tig-gmbh.de/wir-im-tig/veranstaltungen erfolgen. Weitere Informationen und Einwahldaten gehen den Teilnehmenden dann zu.

