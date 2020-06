Unternehmertalk der FDP Gießen mit Bundestagsabgeordneter

Bettina Stark-Watzinger von der FDP-Bundestagsfraktion steht für Fragen und Anregungen zur Verfügung. Foto: Leyendecker

GIESSENDer Unternehmertalk der FDP Gießen gab Unternehmern und Gastronomen aus Gießen und Umgebung am Dienstagabend die Möglichkeit, sich direkt an die Politik in Berlin zu wenden. Die FDP Gießen hatte zu einem Onlinegespräch eingeladen, ganz im Sinne der digitalen Kommunikation in Coronazeiten. Zu diesem Anlass hatte sich mit Bettina Stark-Watzinger ein Mitglied der FDP-Bundestagsfraktion zugeschaltet und stand für Fragen und Anregungen zur Verfügung. Für sie und die FDP-Fraktion sei es wichtig, dass man möglichst viel Normalität schaffe und eine unbürokratische Liquidität für Unternehmer ermöglichen könne.

Während des zweieinhalbstündigen Meetings hatten drei Unternehmer aus Branchen wie Einzelhandel und Kultur, Gastronomie und der Reisebranche die Möglichkeit, ihre persönliche Lage zu schildern und zu sagen, welche Versäumnisse und Fehler ihrer Meinung nach während der Pandemie bisher gemacht wurden. Moderator Dominik Erb stellte den jeweiligen Gesprächspartnern die Frage, wie sie die Situation rund um den Lockdown erlebt hätten und wie ihre Branche mit den Lockerungen umgehe.

Der Tenor war bei allen drei Unternehmern deutlich: Kosten decken - vielleicht, Geld verdienen - nein. Veranstaltungen wie der "Gießener Kultursommer" sind finanziell betrachtet große Herausforderungen, sowohl für die Organisatoren wie auch für die beteiligten Firmen, so Markus Pfeffer als Mitveranstalter. Barbetreiber Ricardo Evert machte wiederum deutlich, dass es für ihn und viele in seiner Branche momentan nur um das wirtschaftliche Überleben gehe. Mit Abstand und Richtlinien sei ein Barleben schlicht und ergreifend nicht möglich.

Mark Philippi steht als Unternehmer von Busreisen vor dem Problem, dass er keine Genehmigungen für Reisen bekommt und ihm zudem die Kunden fehlen, die momentan aus Angst nicht reisen würden. Im schlimmsten Falle würde seine Branche im Mai 2023 wieder beginnen können. Das würden viele Unternehmen nicht überstehen. Für die Unternehmer gab es während der Beschränkungen zwei große Hindernisse. Zum einen die "anfängliche Intransparenz der Landesregierung", was die Maßnahmen betrifft und zum anderen die Probleme, die mit dem Föderalismus ihrer Meinung nach einhergehen. Es könne nicht sein, dass man bei einer Fahrt ins nächste Bundesland erst einmal überprüfen müsse, welche Richtlinien dort gelten. Das würde viele Branchen vor Schwierigkeiten stellen, die ihren Hauptsitz beispielsweise in anderen Bundesländern haben.

Bettina Stark-Watzinger unterstrich mit ihrem Statement am Ende der Diskussion noch einmal, dass man die Branchen nicht im Regen stehen lassen werde. Man müsse langfristige Maßnahmen finden, da die kurzfristigen nicht den gewünschten Effekt hätten, den man in dieser Lage benötige, so die Abgeordnete. "Die Krise hat gezeigt, dass Deutschland ein Stück weit reformfähig ist", so die Liberale. Den Unternehmen gehen diese Reformen noch nicht weit genug. Für sie wird es Monat für Monat schwieriger, ihre Unternehmen zu halten. Und Corona, als möglicher Sargnagel für manche Branchen, ist auch noch lange nicht aus dieser Welt.