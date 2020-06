Unterstützung bei Berufswahl

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Für Eltern, deren jugendliche Kinder auf der Suche nach dem passenden Beruf sind, wird am 16. Juni von 17 Uhr bis 18.30 Uhr ein sogenanntes Webinar angeboten. Ziel des Online-Kurses ist, den eigenen Nachwuchs bei der Berufswahl zu unterstützen. Angeboten wird der Kurs von Christine Schramm-Spehrer, der Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Gießen. Genutzt wird die Plattform der Volkshochschule des Kreises Gießen.

Interessierte können sich unter www.vhs-kreis-giessen.de und der Kursnummer 0750232 anmelden und einloggen. Die Teilnahme ist kostenlos (Rückfragen an giessen.bca@arbeitsagentur.de). In dem Webinar wird erklärt, wie die Jugendlichen ihren Aufgaben in Ihrer Lebenswegplanung nachkommen können. Die Bedeutung von Rollenbildern, Interessen und Fähigkeiten werden in Bezug auf die Berufswahl reflektiert und gemeinsam geschaut, wie diese für einen guten Werdegang genutzt werden können.