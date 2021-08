Unterstützung für bessere Lehre auch in Gießen

"Wichtiger Baustein" für Berufswahl von Frauen: Das "Hessen-Technikum" fand in der jüngsten Auflage an der THM nicht nur digital statt. Foto: THM

WIESBADEN/GIESSEN - Mehr Unterstützung für gute Lehre, für Beratung und für ein chancengerechtes und diskriminierungsfreies Studium erhalten die Hochschulen in Hessen jetzt aus Mitteln des Förderprogramms "Hohe Qualität in Studium und Lehre, gute Rahmenbedingungen des Studiums", kurz "QuiS", das aus Mitteln des "Zukunftsvertrags Studium und Lehre stärken" des Bundes finanziert wird. 19 Anträge werden mit insgesamt 97,8 Millionen Euro gefördert, von Programmen für internationale Studierende über Orientierungsstudiengänge bis zu Ansätzen für eine Gleichstellung und Antidiskriminierung, teilt das Ministerium mit.

"Unsere Hochschulen sind vielfältiger geworden. Das bereichert unsere Gesellschaft, denn so können kluge Köpfe mit ihren unterschiedlichen Perspektiven Lösungen für die Herausforderungen von morgen entwickeln", erklärt Wissenschaftsministerin Angela Dorn. "Studierende mit unterschiedlichen Bildungsbiografien brauchen aber auch ihre eigene Unterstützung, um ihre Potenziale entfalten zu können. Alle sollen die Chance haben, ihr Studium gut zu bewältigen und erfolgreich abzuschließen, ganz gleich, welches Geschlecht sie haben, ob ihre Muttersprache Deutsch ist, ob sie Beeinträchtigungen haben oder ihre Eltern ein Studium absolviert haben."

Eine unabhängige Jury gab nach Sichtung der 23 Anträge eine Empfehlung ab, welche Projekte in welcher Höhe gefördert werden sollten. Dabei war wichtig, dass sie zum Profil der Hochschulen und ihrem Leitbild passen, aber auch auf andere Hochschulen übertragbar sind. "Die Projekte zeigen eindrücklich, dass die Hochschulen die Qualität von Studium und Lehre verbessern wollen. Der Ausgangspunkt ist dabei sehr unterschiedlich. Das haben wir bei der Begutachtung berücksichtigt, sodass Hochschulen mit weit gediehenen Konzepten und Hochschulen am Anfang eines Entwicklungsprozesses die gleichen Chancen auf Förderung haben", erläutert die Jury-Vorsitzende Prof. Karin Donhauser, die an der Humboldt-Universität in Berlin arbeitet und als Vorsitzende des Auswahlgremiums zum "Qualitätspakt Lehre" über eine breite bundesweite Erfahrung verfügt. Die Bandbreite der geförderten Projekte ist groß. Das Projekt "Hessen Technikum" bieten alle Hochschulen für Angewandte Wissenschaften in Hessen für Frauen am Übergang von Schule zu Hochschule an: ein verzahntes Programm von Schnupperstudium im MINT-Bereichen und Berufspraktikum in einem Unternehmen. Mit der Neuausrichtung sollen verstärkt Frauen angesprochen werden, deren Eltern nicht studiert haben.

Die Frankfurt University of Applied Sciences organisiert "STEPS - Schritt für Schritt durchs Studium" ein Baukastensystem für die individuellen Bedürfnisse ihrer Studierenden, die sich aus über 100 Nationalitäten zusammensetzen. Dazu gehören erweiterte Vorbereitungskurse am Beginn des Studiums, Werkstätten zu Mathe oder Physik, oder auch Kurse für Schreib- und Textkompetenz.

Die Hochschule für Gestaltung Offenbach stärkt mit "Lehren und Lernen - Vom Ich zum Wir" die Themen Gleichstellung und Antidiskriminierung. Weitergeführt werden kann das Orientierungsstudium an der Universität Kassel und an der Goethe-Universität Frankfurt, bei dem Studierende zu Studienbeginn verschiedene Studienrichtungen und Fachkulturen und erst dann Schwerpunkte wählen. Ein Schwerpunkt an der Technischen Universität Darmstadt liegt auf internationalen Studienprogrammen, unter anderem mit englischsprachigen Masterstudiengängen, und digitalen Kursen europäischer Partneruniversitäten.

Mit 14,6 Millionen des Fördervolumens von 97,8 Millionen Euro können die Hochschulen Hybridkonzepte umsetzen, die Präsenzlehre und digitale Veranstaltungen zusammenführen. So sollen die Erfahrungen aus der Pandemie für die Zukunft nutzbar werden. So wollen die Hochschule Fulda, die THM und die Hochschule RheinMain bestimmte Hörsäle, Seminarräume und Laborräume mit moderner Streamingtechnik ausstatten, heißt es weiter.

"Hybride Lehr-/Lernszenarien können über Corona hinaus einen Beitrag für die Vereinbarkeit von Familie und Studium leisten, weil sie es ermöglichen, zu selbstgewählten Zeiten an Lehrveranstaltungen teilzunehmen. Und sie machen Hochschulen internationaler, weil Studierende ohne teure Reisen an Lehrveranstaltungen von Partnerhochschulen in anderen Ländern teilnehmen können", so Wissenschaftsministerin Angela Dorn.