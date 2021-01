Unterstützung für Medizinstudierende in Gießen und Marburg

Sechs der Stipendiaten studieren in Gießen, die andere Hälfte in Marburg. Symbolfoto: JLU

GIESSEN/MARBURG - Bereits zum zehnten Mal beteiligt sich die Von Behring-Röntgen-Stiftung mit der Vergabe von zwölf Stipendien an der Förderung herausragender junger Talente, die in Marburg oder Gießen Medizin studieren. Jeweils ein Stipendium für Abiturbeste erhalten Ayla Julie Baltzer, Lilly Lorraine Rutke und Anita Safaryan, die seit dem Wintersemester an der Philipps-Universität studieren sowie Laura Isabel Aranega, Lara Kreutz und Romy Isabella Weigand, die ihr Studium an der Justus-Liebig-Universität (JLU) aufgenommen haben. Das Stipendium wird für zwei Jahre mit 500 Euro pro Semester bewilligt. Die sechs aus Hessen stammenden Stipendiaten haben ihr Abitur alle mit der Durchschnittsnote 1,0 bestanden, heißt es in einer Pressemitteilung der Stiftung.

Bei der Auswahl geeigneter Kandidaten für ein Stipendium für Abiturbeste spielten nicht nur sehr gute Noten, sondern auch besondere Erfolge und Auszeichnungen, ehrenamtliches, gesellschaftliches und politisches Engagement sowie besondere persönliche oder familiäre Umstände eine Rolle.

Einblicke ins Berufsfeld

Neben der erfolgreichen Teilnahme an verschiedenen hessischen Schulwettbewerben im naturwissenschaftlichen Bereich, haben die Stipendiaten durch Praktika bereits während ihrer Schulzeit Einblicke in ihr späteres Berufsfeld gewonnen.

Sechs weitere Medizinstudierende kommen durch die Unterstützung der Von Behring-Röntgen-Stiftung für ein Jahr in den Genuss eines Deutschlandstipendiums. Über eine Förderung in Höhe von 300 Euro pro Monat können sich Paul Scherbacher, Sanar Husam Mudhafar und Alicia Victoria Langer aus Gießen sowie Andrijana Ivanovic, Tannaz Naghipour und Emal Zemmar aus Marburg freuen. Das Stipendium richtet sich an Studierende mit außerordentlichen universitären Leistungen, die sich darüber hinaus gesellschaftlich engagieren oder Hürden auf ihrem Lebensweg überwinden mussten. Die Hälfte der Stipendiensumme wird von der Von Behring-Röntgen-Stiftung übernommen, die andere Hälfte vom Bundesministerium für Forschung und Bildung, heißt es weiter.

"Finanziell entlasten"

"Unser Ziel ist es, unsere Nachwuchskräfte finanziell zu entlasten und ihnen den Weg für spätere medizinische Spitzenleistungen zu ebnen.", verdeutlichte Stiftungspräsident Friedrich Bohl. Regelmäßige Stipendiatentreffen, die aufgrund der Corona-Pandemie pausieren, sollen zudem den Austausch und die Netzwerkbildung zwischen den Stipendiaten und Alumni fördern.

In diesem Jahr haben interessierte Abiturienten aus Hessen, die in Gießen oder Marburg Medizin studieren wollen, bis zum 31. Oktober Gelegenheit, sich bei der Von Behring-Röntgen-Stiftung um ein Stipendium für Abiturbeste zu bewerben. Vorausgesetzt wird, dass der Bewerber oder die Bewerberin zu diesem Zeitpunkt an der JLU oder der Universität Marburg immatrikuliert ist.

Gegründet wurde die Stiftung im Zuge der Fusion der Unikliniken Gießen und Marburg im Jahr 2005 und der anschließenden Privatisierung mit dem Ziel, an beiden Standorten neue Perspektiven für die Hochschulmedizin zu sichern und zu entwickeln. Mit ihrem Stiftungskapital in Höhe von 100 Millionen Euro gehört sie zu den größten Medizinstiftungen in Deutschland.