Unterstützung zum Start ins neue Leben

Vor dem Eingangsportal des UKGM: einige der neuen Pflegekräfte mit Vertretern des Vereins und des Klinikums. (Foto: Lotus)

GIESSEN - (red). Für den in Gießen beheimateten Verein „Lotus Hilfsprogramme“, der seit über 16 Jahren soziale Hilfsprojekte auf den Philippinen erfolgreich betreut, war die Ankunft der philippinischen Pflegekräfte Anlass, sich direkt mit dem Betreuungsstab des UKGM in Verbindung zu setzen und Integrationshilfe in Form von Aufbau sozialer Kontakte, medizinischem Netzwerk und Bereitstellung (Sammlung) von dringend benötigter Winterkleidung oder Ähnlichem anzubieten.

„Seit fast zwei Jahrzehnten begleiten wir unsere zahlreichen Hilfsprojekte auf den Philippinen vor Ort persönlich durch mehrere Reisen pro Jahr auf die Insel Luzon in Olongapo und Umgebung. Wir kennen die Kultur, Mentalität und ein wenig die Sprache Tagalog, deshalb wollen wir zur Integration der Pflegekräfte hier in Gießen beitragen!“, so der Vorsitzende Heinrich Treutner in einer Pressemitteilung. Für die Neuankömmlinge ist dieser Schritt in eine fremde Welt ein großes Abenteuer: Der Eintritt in einen neuen Kulturkreis, die Begegnung mit neuen Mitarbeitern, das völlig andere Klima mit jahreszeitlichen Temperaturschwankungen wird zur großen Herausforderung für die asiatischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Vorstandsmitglieder Barbara Rickenberg-Muhly und Dr. Gerd Cyrus haben gemeinsam mit dem UKGM eine Bedarfsanalyse erstellt, wie den philippinischen Neuankömmlingen am wirksamsten Hilfe zuteilwerden könnte. So fanden bereits mehrere Übergaben an Winterkleidung, Schuhen, Fahrrädern, Kühlschränken und sonstigen dringend benötigten Dingen statt.