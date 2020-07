Unterstützungfür Schulabgänger

Jetzt teilen:

GIESSEN (red). Das letzte Schulhalbjahr brachte für Schüler, die nach dem Erwerb des Haupt- oder Realschulabschlusses ihre Schule verlassen und in Ausbildung oder in Bildungsgänge der Beruflichen Schulen übergehen möchten, besondere Herausforderungen mit sich. Berufsorientierung und -beratung, Bewerbungstraining und Praktika konnten gar nicht oder nur sehr reduziert erfolgen.

"Damit diese Schüler nicht ohne Anschluss nach den Sommerferien bleiben, bieten wir in den ersten zwei Wochen der Sommerferien verstärkt Beratung und Unterstützung an", so Schuldezernentin Astrid Eibelshäuser. Konkret heißt das, dass an den kooperativen Gesamtschulen, der Brüder-Grimm-Schule, der Alexander-von-Humboldt-Schule sowie an Theodor-Litt-Schule, Aliceschule und Wirtschaftsschule am Oswaldsgarten Fachkräfte der Schulsozialarbeit zur Verfügung stehen, um ratsuchenden Jugendlichen quasi in letzter Minute zu helfen.

Darüber hinaus sind Mitarbeitende der Gießen@Schule gGmbH täglich erreichbar. In den ersten beiden Ferienwochen können sich Jugendliche an ihrer Schule melden oder von 10 Uhr bis 14 Uhr mit Christine Hofmann (0151/12128465, christine.hofmann@giessenatschule.de) oder Wolfgang Peis (0151/12128513, wolfgang.peis@giessenatschule.de) Kontakt aufnehmen.