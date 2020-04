Unterwegs im führerlosen Zug des Fortschritts

Der Mensch arbeitet an seiner eigenen Abschaffung – etwa in der Nürnberger U-Bahn. (Foto: dpa)

GIESSEN - Das Finanzamt bedrängt uns, die Steuererklärung in Zukunft elektronisch abzugeben. Dazu muss man sich ein Zertifikat aus dem Netz herunterladen. Dass man weiß, wie man so etwas macht und dass man die technischen Voraussetzungen dafür hat, wird einfach vorausgesetzt. Die Stadtwerke haben mich unlängst aufgefordert, den Stand meines Gaszählers online mitzuteilen.

Zur Erinnerung: Ganz früher kamen einmal im Jahr leibhaftige Ableser ins Haus, die Strom-, Gas- und Wasserverbrauch ermittelten. Dann wurden Karten verschickt, auf denen die Kunden die Zählerstände eintragen und sie sie dann zurückschicken sollten. Nun erfolgt also der nächste Schritt. Noch darf man seine Daten auch telefonisch übermitteln, muss dann allerdings in Kauf nehmen, längere Zeit in Warteschleifen zu hängen. Banken sind schon seit geraumer Zeit dazu übergangen, ihre Kunden an Apparate zu verweisen, die im Eingangsbereich aufgestellt wurden. Zumindest bei meiner Bank ist ein Teil dieser Geräte chronisch außer Betrieb und man muss häufig länger warten, bis eins der funktionsfähigen frei wird. Häufig sieht man verzweifelte Menschen, die mit den Apparaten kämpfen. Auch mir passiert es immer wieder, dass ein Vorgang wegen Zeitüberschreitung abgebrochen wird und ich nochmal von vorne beginnen muss.

Was waren das für Zeiten, als man die Bank betreten konnte und von mehr oder weniger freundlichen Mitarbeitern bedient wurde. Ich erinnere mich an den Kassierer in meiner ehemaligen Bankfiliale. Es war ein älterer, schweigsamer Mann, der den Eindruck machte, als habe er in seinem Leben nichts anderes erreichen wollen, als in einer schusssicheren Glaskabine zu landen, in der sein Schweigen natürlich und seine Kontaktarmut logisch erscheinen mussten. Ich stellte mir oft vor, dass er auch zu Hause eine kleine Kabine besaß, die ihm die Welt und die Menschen vom Hals hielt. Jedenfalls konnte man sich von ihm Geld auszahlen lassen oder ihn bitten, eine Überweisung zu tätigen.

Unlängst las ich in dieser Zeitung, dass zwei junge Frauen in Gießen ein Café betreiben, in dem man ausschließlich mit Karte zahlen kann. Das sei in vielen Ländern längst üblich und sie wollten „das jetzt durchziehen“. Das Zahlen mit Karte sei obendrein „hygienischer“. Spätestens an dieser Stelle wusste ich: Dieses Café wirst du nie betreten. Ich möchte meine Zeche bei einer Kellnerin begleichen, die an meinen Tisch herantritt und mein Geld ohne spitze Finger des Ekels entgegennimmt. In Tokio, San Francisco und wahrscheinlich auch in Berlin gibt es Cafés, in denen der Kaffee von Robotern zubereitet und serviert wird. Hygienischer mag das sein, aber es ist kein Leben mehr. Als der Schriftsteller John Steinbeck Zeuge wurde, wie der Plastik- und Hygienewahnsinn in das amerikanische Gastgewerbe Einzug hielt, formulierte er „ein neues Gesetz über das Verhältnis von Schutzmaßnahmen und Trostlosigkeit: Eine kranke Seele bringt einen rascher um als ein Bazillus“. Steinbeck erinnerte sich, wie er einmal in Nordafrika von einem alten Araber einen Minztee in einem Glas serviert bekam, das vom jahrelangen Gebrauch undurchsichtig und stumpf geworden war. Da er ihm zugleich auch Kameradschaft anbot, schmeckte der Tee wunderbar, und es fielen ihm hinterher weder die Zähne aus, noch bekam er eiternde Geschwüre.

Die Digitalisierung bricht über uns herein mit der Wucht eines Orkans. Nur dass Orkane, wie wir sie zum Beispiel Anfang Februar in Gestalt von „Sabine“ erlebt haben, in der Regel nach einem Tag wieder abflauen. Die Digitalisierung ist eine Art Dauerorkan, der keinen Stein auf dem anderen lassen und viele Dächer abdecken wird. Menschen haben ein Bedürfnis, es mit leibhaftigen Menschen zu tun zu haben, nicht nur mit elektronischen Geräten, Algorithmen und Formularen. Der Rhythmus der Welt scheint immer weniger zum Rhythmus der Menschen zu passen. Geld, Kapital und Informationen sind schnell und werden immer schneller, die Menschen bleiben eher langsam. Die Zeit der Menschen und ihrer Lernprozesse hinkt den Veränderungen in der äußeren Welt hinterher. Immer mehr Menschen haben das Gefühl, nicht mehr mitzukommen und den Anschluss zu verlieren. Ich nenne diesen Zustand das „Meister Anton-Gefühl“. Meister Anton ist eine Figur aus Friedrich Hebbels Theaterstück „Maria Magdalena“. Er ist ein Handwerker, der sich von den gesellschaftlichen Umbrüchen an der Schwelle zur Moderne überrollt fühlt. In der letzten Szene bleibt er sinnend stehen und sagt: „Ich verstehe die Welt nicht mehr!“

Der Kabarettist Matthias Egersdörfer hat davon berichtet, wie ihm in Fürth die erste führerlose U-Bahn begegnet ist. Egersdörfer fragte sich, was in einem lebendigen und stolzen U-Bahn-Kapitän vor sich gehen mag, wenn ihm auf dem Nachbargleis eine solche führerlose Bahn entgegenkommt? Gibt es eine infamere Art, jemanden von seiner Überflüssigkeit in Kenntnis zu setzen?

Analog zum U-Bahn-Kapitän frage ich mich, wie es Mitarbeitern von Banken und Stadtwerken geht, wenn man sie zwingt, an ihrer eigenen Abschaffung mitzuwirken, indem man die Kunden in den Online-Bereich drängt. Haben sie nicht ständig ihren leeren Arbeitsplatz vor Augen? Deutschland schafft sich im Eiltempo ab – durch die Globalisierung von Waren und Dienstleistungen und die Digitalisierung aller Lebens- und Arbeitsbereiche. Und eben gerade nicht durch Flüchtlinge und Muslime, wie Sarrazin und die AfD uns weismachen wollen.

Wenn also unbedingt „Heimatschutz“, dann vor der entfesselten Marktwirtschaft und dem wild gewordenen Geld. Wir sind dabei, uns wegzudigitalisieren, und sollten uns fragen, ob wir nicht alle in einem Zug sitzen, dessen Cockpit leer ist und von dem niemand weiß, wohin er unterwegs ist. Walter Benjamin hat bereits vor beinahe 100 Jahren der Menschheit dazu geraten, den führerlos dahin rasenden Zug des Fortschritts durch den Griff zur Notbremse zu stoppen, bevor er uns alle mit sich in den Abgrund reißt.

Götz Eisenberg ist Sozialwissenschaftler und Publizist. Er arbeitete jahrzehntelang als Gefängnispsychologe im Erwachsenenstrafvollzug. Er ist Mitinitiator des Gießener Georg-Büchner-Clubs. Eisenberg arbeitet an einer fortlaufenden „Sozialpsychologie des entfesselten Kapitalismus", deren dritter Band unter dem Titel „Zwischen Anarchismus und Populismus" erschienen ist.