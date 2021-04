"Unverpacktes Gießen" erweitert Sortiment

Aus alt mach' neu: Schneiderin Nina Niepoth fertigt aus ausrangierten Klamotten Kinderbekleidung. Foto: Hopper

GIESSEN - Wer sich in Gießen und Umgebung dem Ziel verschrieben hat, bei seinen Alltagseinkäufen auf unnötige Plastikverpackungen zu verzichten, ist im "Unverpacktes Gießen" in der Johannette-Lein-Gasse bestens aufgehoben. Vom morgendlichen Kaffee bis zum abendlichen Entspannungstee bietet das beliebte Geschäft seit seiner Gründung im Jahr 2018 so ziemlich alles, was das alltägliche Leben erfordert. Neben Lebensmitteln, Reinigungsmitteln, Hygieneartikeln und allerlei sonstigen Produkten beinhaltet das Sortiment seit Kurzem auch eine Auswahl an Kinderkleidung. Das Besondere daran: Alle angebotenen Kleidungsstücke werden mittels "Upcycling" aus alten Klamotten hergestellt.

Auf den ersten Blick ist die kleine Kleiderstange, die zwischen den Regalreihen, den voll beladenen Warentischen und der gemütlichen Sofanische in einer Ladenecke steht, nichts Besonderes. An ihr baumeln Shirts, Jäckchen, Hosen und Strampler. Doch genau die sind besonderes: Jedes einzelne Stück ist in lokaler Handarbeit entstanden - und zwar nicht aus neuem Stoff, sondern aus alten Textilien.

Genau darum geht es nämlich beim sogenannten "Upcycling", das sich aus den englischen Wörtern "up" ("oben") und "recycling" ("wiederverwenden") zusammensetzt und alte, aussortierte und scheinbar unbrauchbare Klamotten in neue verwandelt. Dass es dabei zu einem deutlich geringeren Ressourcenverbrauch als bei der herkömmlichen Kleidungsproduktion kommt, war laut Jonas Hey, der das "Unverpacktes" zusammen mit seiner Partnerin Louisa Willner gegründet hat, ein zentraler Beweggrund dafür, mittels "Upcycling" entstandene Kleidungsstücke erstmals ins Sortiment aufzunehmen. Es besteht außerdem die Möglichkeit, gebrauchte Kleidung zur Wiederverwendung im Laden abzugeben.

"Die Idee passt bei uns einfach super ins Konzept. Zum nachhaltigen Wirtschaften und einem nachhaltigen Warenkreislauf gehört eben auch so was dazu", erklärte der 28-Jährige. Dass es dabei ausgerechnet auf Kinderkleidung hinauslief, begründete Hey vor allem mit der privaten Situation der beiden Geschäftsgründer. "Wir sind vor einem Jahr Eltern geworden, da hat man selbst einen gewissen Grundbedarf an Kinderklamotten." In Verbindung mit dem jungen Kundenkreis, zu dem laut Hey zahlreiche junge Eltern zählen, habe man so ein Potenzial erkannt - die Idee war geboren. Für deren praktische Umsetzung ist die Gießener Maßschneiderin Nina Niepoth zuständig, die das Gründerpaar über ihren privaten Bekanntenkreis schon seit mehreren Jahren kennt. Als sie den beiden im vergangenen Jahr zu Weihnachten einen handgemachten Strampelanzug schneiderte, waren die jungen Eltern so beeindruckt, dass sie Niepoth kurzerhand nach einer Zusammenarbeit fragten. "Ich war sofort an Bord", erzählt die 29-Jährige im Rückblick fröhlich. Zum "Upcycling" hatte Niepoth laut eigener Aussage ursprünglich aus Nachhaltigkeitsgründen gefunden. "Bei meinen alten Arbeiten hat es mich oft gestört, dass die Chemiefasern, die ich verwendet habe, nur ein Jahr lang getragen werden. Deswegen habe ich mich mittlerweile davon entfernt." Dass Kleidung bereits nach kurzer Zeit in den Mülleimer wandert, wolle sie mit der alternativen Herstellungsmethode verhindern. "Ich benutze oft Sachen, die Löcher haben oder schlecht zu reparieren sind. Da kann ich durch einen neuen Schnitt einfach drum herum arbeiten. Manche Klamotten sind auch einfach nicht mehr in Mode und werden deswegen nicht mehr gewollt. Ich finde es schade, solche Dinge wegzuschmeißen." Während sie sich beim kreativen Änderungsprozess meist an der Beschaffenheit der alten Kleidungsstücke orientiert, aber keinem festen Muster folgt, achtet Niepoth vor allem auf die finale Stoffqualität. Verwendung finden daher nur Natur- oder Polymerfasern, synthetische Stoffe werden im Laden dagegen gar nicht erst angenommen.

Auch wenn es für eine erste Bilanz noch zu früh ist, fiel das bisherige Feedback laut Hey durchweg positiv aus. Ein paar Kunden hätten schon alte Klamotten abgegeben, die Auswahl an Kinderbekleidung sei aufgrund der anfänglichen Nachfrage zudem bereits aufgestockt worden.

Ob er sich vorstellen kann, die Auswahl an "Upcycling"-Klamotten in Zukunft zu erweitern? "Wenn es gut läuft und wir merken, dass die Nachfrage da ist, könnte ich mir das schon vorstellen. Es ist ja das Schöne an unserem Konzept, dass wir machen können, was wir wollen und weder einem 'Franchise' noch einer Kette oder einem Eigentümer unterworfen sind", so Hey. Nach einer kurzen Pause fügte er mit einem Lächeln an: "Wir bestimmen selbst, wohin der Wind weht."