"Unverpacktes" in Gießen wird zwei Jahre alt

GIESSEN - "Unverpacktes" in der Johannette-Lein-Gasse feiert zweiten Geburtstag. "Insgesamt sind wir superzufrieden. Wir sind von Null ohne besondere Erfahrungen gestartet - es ist für uns besser gelaufen, als wir uns das hätten wünschen können", sagt Jonas Hey. Gemeinsam mit Louisa Willner betreibt er den Laden, der auch unter den Folgen von Corona leidet. Rund 25 Prozent weniger Kunden verzeichnen die Geschäftsleute in der Pandemie. "Die meisten Kopfschmerzen macht uns, dass viele Studenten derzeit nicht in der Stadt sind. Sie sind der Hauptteil unserer Kundschaft, unsere Preise sind auf Studierende ausgerichtet", erklärt Hey die aktuelle Situation.

Besuche aus Schulen

Am Morgen ist es still in dem kleinen Laden, der längst über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt ist. Einzelne Kunden stehen an den großen Gläsern und füllen sich lose Lebensmittel in mitgebrachte Gefäße ab. Mutter und Sohn finden in einem kleinen Regal den offenbar seit langem gesuchten Aufsatz für ein Trinkgefäß, während es sich Jonas Hey in der Sitzecke bequem macht. In ruhigen Worten blickt er zurück auf die vergangenen zwei Jahre, die für den Laden weitgehend sehr erfolgreich waren. Nur um den Verkauf von Produkten geht es dabei nicht. "Vor Corona hatten wir zwei- bis viermal die Woche Besuch aus Schulen", erzählt der sympathische Inhaber. Der Kontakt mit den unverpackten Lebensmitteln, den mancher Schüler in dieser Form in der Johannette-Lein-Gasse das erste Mal hat, sei ein großes Anliegen des Teams. "Besonders schön ist es, wenn Schüler dann am Wochenende mit ihren Eltern ein zweites Mal zu uns kommen", betont Hey. Der Laden habe nämlich auch den Bildungsauftrag zu zeigen, dass es anders und ohne viel Verpackung geht. "Dafür wollen wir die Schüler sensibilisieren. Wenn wir in der Sache einen Beitrag leisten können, macht uns das stolz." Ebenfalls mit dem Geschäft verbunden ist eine wöchentliche Müllsammelaktion in der Stadt, zu der man sich jeden Samstag in der Johannette-Lein-Gasse trifft. Generell passten der Umweltschutzgedanke und "Unverpacktes" gut zusammen, weshalb die Geschäftsleute derzeit auch den Aktivisten im Dannenröder Forst mit Lebensmitteln helfen. "Den Schutz des Waldes unterstützen wir. Aber wir grenzen uns klar von radikalen Positionen ab, ebenso wie von Leuten, die Autos vollsprayen", unterstreicht Hey.

Die Corona-Krise ist allerdings auch für seinen Laden schwierig. Als die Pandemie begann, habe mancher beim Blick auf die unverpackten Lebensmittel Hygienebedenken gehabt und lieber auf verpackte Produkte zurückgegriffen. Dabei verfolge "Unverpacktes" von Anfang an ein festes Hygienekonzept mit regelmäßigen Desinfektionszyklen. Auch Lebensmittelkontrolle und Veterinäramt machten regelmäßige Besuche in der Johannette-Lein-Gasse. Der Laden habe sich deshalb wegen der Pandemie nicht umstellen und an seinem bisherigen Konzept festhalten können. "Was ist sauberer als das Glas, das ich für den Transport der Lebensmittel von zuhause mitbringe?", fragt Hey rhetorisch. In der allgemeinen Panik seien aber die, die sich bislang nicht mit dem Laden befasst haben, skeptisch gewesen. Deshalb gehen Willner und Hey noch offener mit ihrem Konzept an die Öffentlichkeit. Aktuell sei der Laden, der den Geburtstag mit Angeboten feiert, in der Lage, in der sich durch Corona viele kleine inhabergeführte Läden befänden. "Wir sind jedoch zuversichtlich."