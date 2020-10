Urbane Tanzkultur: Erstes Streetdance-Studio in Gießen eröffnet

Für jeden und jedes Alter ist etwas dabei: Jenny Wolkanowski alias Jellerina leitet den ersten Kurs. Foto: Friese

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Korea, Madagaskar, Gießen - nach vielen Jahren auf Tour eröffnen die sieben Tänzerinnen und Tänzer der DanceCrew "1st Cut" das erste Streetdance-Studio in der Stadt an der Lahn. Eilig werden noch letzte Vorbereitungen getroffen, wird der große Raum im Sporthaus an der Margaretenhütte 42 gelüftet und die Eingangstür geöffnet, ehe etwa 15 Gäste in das lichtdurchflutete Studio strömen. "'Hip-Hop Freshman' ab 18 Jahren mit Jellerina" steht als erster Kurs auf dem Programm. "Freshman" charakterisiert dabei die Neulinge, denn eine große Bandbreite ist für die Gründer ganz wichtig.

Hip-Hop werde oft als Teil der Jugendkultur wahrgenommen. "Aber wir wollen zeigen, dass die urbane Kultur größer ist als eine Jugendsubkultur", erzählt CEO P-Soul, alias Ousman Conteh, im Gespräch mit dem Anzeiger. Herzlichkeit und Nähe sollen künftig eine entscheidene Rolle spielen. Kombiniert wird der persönliche Umgang mit geballter Fachkompetenz. "Wir haben einen Ort gesucht, an dem wir all unsere jahrelangen Tanzerfahrungen bündeln können", so Conteh. Bereits mit 16 Jahren hat er angefangen, Hip-Hop zu unterrichten. 2006 gründete er "1st Cut" als Verein im Wetzlarer Westend. Dort trafen sich einmal wöchentlich Jugendliche, um zusammen unter der Leitung des heutigen Coaches der Crew "P-Soul" zu tanzen. In den folgenden Jahren sollten die engagierten Tänzerinnen und Tänzer dann weltweite Erfolge feiern. Bei internationalen Wettbewerben in "Urban Streetdance" waren sie gemeinsam und auch solo unterwegs; ihre Leidenschaft gaben sie gerne an verschiedenen Orten und in Schulen weiter. "Wir haben dabei richtig viel gelernt", betont Ousman Conteh. Auch wurden bald eigene Events organisiert, ebenso Sommercamps und Fortbildungen. "Wir haben schon mehr als die Hälfte unseres Lebens in Tanz investiert", bestätigt das jüngste Mitglied der Crew, Marie Sirrenberg. "Und wir sind sehr eng zusammengewachsen."

Die Trainer sind zwischen 24 und 30 Jahre alt, bei den Teilnehmern wird es aber definitiv keine Altersbeschränkung geben. "Man ist nie zu alt, um zu beginnen", unterstreicht der Chef. Und fügt hinzu: "Die urbane Tanzkultur ist so vielfältig, da ist wirklich für jeden etwas dabei." An fünf Tagen in der Woche finden daher Kurse für verschiedene Altersklassen statt. Sonntags um16 Uhr erwartet alle Interessierten ein "Open Class Special". Kostenlose Probestunden sind in jedem Kurs möglich.

Fotos Für jeden und jedes Alter ist etwas dabei: Jenny Wolkanowski alias Jellerina leitet den ersten Kurs. Foto: Friese Leidenschaftliche Tänzer: Juri Scheiermann, Marie Sirrenberg, Ousman Conteh, Jenny Wolkanowski, Mi Nguyen Le, Angelo Berber (von links) bilden die Crew "1st Cut". Foto: Friese 2

Erst im September kam der Kontakt zu dem ansässigen Kampfsportstudio zustande. "Dann ging alles ganz schnell." Unkompliziert wurde eine gemeinsame Nutzung im zweiten Stock vereinbart, Eröffnungsworkshops folgten, die Resonanz mit etwa 60 Teilnehmern war beachtlich. Auch per Flyer wurde geworben, um den Bekanntheitsgrad zu erhöhen, ergänzt um virtuelles Marketing in den sozialen Kanälen. Rege Kontakte bestehen zu Gießener Schulen, samstags gibt es Auftritte in der Galerie Neustädter Tor.

Wer sich bis zum 1. November anmeldet, darf einen Monat kostenlos tanzen. Mitgliedschaften sind über sechs oder zwölf Monate möglich, auch Zehnerkarten sind erhältlich.