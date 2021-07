Urteil nach "Aura"-Brand in Gießen endlich in Sicht

Im Januar 2017 stand auch das Restaurant "Aura" in Flammen. Archivfoto: Lamberts

GIESSEN - Mehr als vier Jahre sind vergangen, seit im Uferweg an der Lahn das einstige Vereinsheim der heimischen DLRG samt Gaststätte "Aura" abbrannte. Die juristische Aufarbeitung ist jedoch nach wie vor nicht abgeschlossen. Denn es entstand damals nicht nur ein erheblicher Sachschaden, sondern in der Folge auch ein tiefes Zerwürfnis zwischen dem Eigentümer des Gebäudes, der Gießener Kreisgruppe der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), und dem Pächter des Restaurants, Dimitri Skartsanis. Mittlerweile wird der einem Schiff mit Bullaugen nachempfundene Neubau immer konkreter. Mit dem "Irodion"-Wirt Georgios Svolos steht obendrein ein neuer Gastronom bereit. Doch vor Gericht ist man in all dieser Zeit nicht viel weitergekommen. Gestritten wird weiterhin um die Beendigung des Mietverhältnisses und den Zeitpunkt dafür, weil sich daraus wiederum Mietausstände seitens des Pächters ergeben könnten, sowie eine Gegenforderung von 150 000 Euro an die DLRG.

Wie schon ihre beiden Vorgängerinnen, die sich bislang mit dem verfahrenen Verfahren befassen mussten, machte nun Zivilrichterin Diana Kloska einen Vorschlag zur Güteregelung. Sie stieß damit aber bei den Rechtsanwälten beider Parteien auf keine Zustimmung. Demnach sollte sie sich darauf einigen, das Mietverhältnis als beendet anzusehen, gegenseitig keine Ansprüche mehr zu erheben und jeweils die eigenen Verfahrenskosten zu tragen. Zudem ließ die Juristin deutlich durchblicken, dass sie es für schwierig halte, den Forderungen der DLRG an den Pächter stattzugeben. Ein Gutachten, das die Lebensretter in Auftrag gegeben haben, um zu beweisen, dass von Skartsanis beauftragte Handwerker durch fahrlässige, weil unfachmännisch durchgeführte Bauarbeiten an einer Abzugshaube den Brand herbeigeführt hätten, bewertete Kloska als ein privates und kein richterliches Gutachten. "Dem kann man folgen, muss man aber nicht." Der Gutachter soll zur weiteren Klärung noch als Zeuge gehört werden. Die strafrechtlichen Ermittlungen gegen den Handwerker sind unterdessen längst eingestellt worden.

Auch wenn beide Rechtsanwälte den Vergleichsvorschlag als "nicht streitadäquat" ansahen, setzte die Richterin für in zwei Wochen den Verkündigungstermin an, denn: "Dieses Verfahren ist entscheidungsreif." Gut möglich allerdings, dass diese Entscheidung letztlich nur den Weg zum Oberlandesgericht in die zweite Instanz freimacht.

Dimitri Skartsanis hatte die Vorwürfe stets zurückgewiesen und seinerseits auf die Einhaltung des Pachtvertrages gepocht. Zugleich zeigte er sich überzeugt, dass die Räumlichkeiten im Uferweg hätten wiederhergestellt werden können. Das wäre indes für die DLRG "unzumutbar" gewesen, hieß es bereits im Oktober 2019, als Richterin Sophia de Nève ein sogenanntes Zwischenfeststellungsurteil der 3. Zivilkammer begründete. Und da das Gebäude, in dem sich das Restaurant einst befand, mittlerweile abgerissen ist, sei es unmöglich, das Mietverhältnis fortzusetzen, weil schlicht der "Mietgegenstand" fehle, begründete die Richterin, weshalb die Kündigung demnach rechtens gewesen sei.