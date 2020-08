"Urvertrauen" in einer Nacht in Gießen verloren

Zweiter Prozess, gleiches Urteil: Der 30-Jährige wird für den brutalen Überfall in einer Wohnung in Gießen erneut zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren verurteilt. Foto: Mosel

GIESSEN. Das "Urvertrauen" in das eigene Zuhause ist weg. Das Leben von einem Tag zum anderen aus den Angeln gehoben. Und noch zwei Jahre nach dem "Horrorszenario", das sie in der Nacht zum 29. Juli 2018 in ihrer Wohnung in der Bahnhofstraße erlebt haben, sind Mutter und Tochter die seelischen Verletzungen deutlich anzumerken. "Die Folgen der Tat sind das wesentliche Strafzumessungskriterium", betont der Vorsitzende Heiko Söhnel. Daher gibt es auch keine Veranlassung, die Haftzeit für den Angeklagten entscheidend zu reduzieren. Bereits vor einem Jahr verhängte das Landgericht wegen versuchten besonders schweren Raubes, vollendeten Raubes, gefährlicher und einfacher Körperverletzung gegen den 30-Jährigen acht Jahre Haft. Dieses Urteil hatte der Bundesgerichtshof in der Revision aufgehoben und zur erneuten Entscheidung über das Strafmaß an eine andere Gießener Kammer zurückverwiesen (der Anzeiger berichtete).

Die beiden Berufsrichter und zwei Schöffen gelangen letztlich zu dem gleichen Ergebnis. Wenngleich der brutale Überfall auf die schlafende Tochter und die Messerattacke auf die herbeieilende Mutter nun mit sieben Jahren und elf Monaten Freiheitsentzug geahndet werden. Hinzu kommt noch ein Strafbefehl über 60 Tagessätze wegen Körperverletzung, da der junge Mann in der Justizvollzugsanstalt auf einen Mithäftling eingeschlagen hat. Dieser wird nun mit einem weiteren Monat Haft einbezogen, sodass sich unterm Strich nichts ändert.

Verteidiger Thorsten Marowsky glaubt zwar zu erkennen, dass sich das Leben der Frauen "zu großen Teilen normalisiert hat" und sich beide zu Prozessauftakt in der vergangenen Woche "nicht nur traumatisiert gezeigt haben", sondern sogar "auch gelächelt hätten". Schon aus diesem Grund sei eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren und drei Monaten ausreichend. Für einen solch spürbaren Abschlag vermag die Siebte Strafkammer indes keinerlei Raum zu erkennen. Wenngleich der mittelgroße, dunkelhaarige Mann in seinem "letzten Wort" nochmals versichert: "Ich schwöre, ich habe weder der einen noch der anderen etwas getan." Und er fügt hinzu: "Wenn ich etwas getan habe, sehe ich auch ein, dass ich bestraft werde." Sein Verteidiger hatte allerdings die Revision auf die Dauer der Haftzeit beschränkt. Das wiederum kommt für die schweren Verbrechen, die seinem Mandanten zur Last gelegt werden, einem Geständnis gleich.