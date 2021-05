VCD Gießen: Tempo 30 für weniger Lärm in Rodheimer Straße

In der Rodheimer Straße herrscht ein hohes Verkehrsaufkommen. Dort Tempo 30 einzuführen, ist für die Stadt aber nur "eine von mehreren denkbaren Maßnahmen". Foto: Friese

GIESSEN - Lärm kann krankmachen. Wer permanent einer Geräuschkulisse ausgesetzt ist, merkt schnell, wie belastend das auf Dauer ist und wie sehr der Alltag davon beeinträchtigt wird. Erst recht, wenn man selbst in der eigenen Wohnung, die eigentlich als Rückzugsort dient, dadurch kaum mehr zur Ruhe kommt. Zu den dominierenden Lärmquellen gehört natürlich auch der Straßenverkehr. Die Stadt Gießen weist insgesamt 27 sogenannte Lärmkonfliktpunkte auf, die in dieser Hinsicht als problematisch einzustufen sind. Besonders "lärmgeplagt" sei die Rodheimer Straße, beklagte jüngst der Kreisverband Gießen des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) und forderte den Magistrat auf, dort "endlich Tempo 30 am Tag und vor allem in der Nacht einzuführen". Zumal dieser Vorschlag auch im Lärmaktionsplan Hessen für den Regierungsbezirk Gießen als Prüfauftrag gemacht wird. Aus dem Rathaus heißt es dazu, es handele sich um "eine von mehreren denkbaren Maßnahmen".

Seit Oktober 2020 ist die sanierungsbedürftige Konrad-Adenauer-Brücke für schwere (über 3,5 Tonnen) und breitere (mehr als 2,10 Meter) Fahrzeuge gesperrt. Das bedeutet, dass sich sogar die meisten SUVs andere Wege suchen müssen. Die Umleitung ist über die Rodheimer Straße vorgesehen, in der das motorisierte Aufkommen und damit der Krach folglich noch weiter zugenommen haben. Sehr zum Leidwesen der Anwohner. "Unter ihnen sind auch viele Personen, die derzeit im Homeoffice sind oder die wegen der geschlossenen Hochschulen in der Wohnung tagsüber lernen müssen, sich aber bei dem Verkehr schlecht konzentrieren können und zudem in der Nacht Probleme haben, durchzuschlafen. Einzelne Studierende weichen in die Universitätsbibliothek aus, um wenigstens für wenige Stunden ungestört arbeiten zu können. Die Fahrt in die Uni mit dem Bus und der Aufenthalt in gemeinsam genutzten öffentlichen Räumen sind ganz sicher nicht im Sinne des Infektionsschutzes", sagt der VCD-Vorstand. Zum besseren Schutz vor gesundheitsschädlichem Lärm und Abgasen könnte eine Reduzierung der Geschwindigkeit von 50 auf 30 Stundenkilometer bereits viel bewirken. Der Effekt sei derselbe wie bei einer Halbierung des Kfz-Verkehrs. Und gerade auf Hauptstraßen, so der VCD, könne Tempo 30 aus Lärmschutzgründen "rechtssicher beschildert werden". Würde hingegen mit dem Ziel einer höheren Verkehrssicherheit argumentiert, müsste zunächst eine Unfallhäufung belegt werden.

Könnten das Maß der Betroffenheit für die Anwohner sowie die zu erwartende Lärmminderung durch ein Gutachten dokumentiert werden, sei jedenfalls stets mit der Zustimmung der Aufsichtsbehörden zu rechnen. "In fast allen Umlandkommunen" seien längst entsprechende Tempolimits auf Hauptstraßen bei Überschreitung der Lärmgrenzwerte etabliert worden. "Warum der Magistrat der Stadt Gießen und die Gießener Stadtverordnetenversammlung sich dem Thema Lärmschutz seit Jahren nicht zuwenden, ist für den VCD unerklärlich", moniert der Vorstand.

LÄRMBERECHNUNGEN Eine Geschwindigkeitsbeschränkung kann grundsätzlich als straßenverkehrsrechtliche Lärmschutzmaßnahme angeordnet werden. Dies setzt voraus, dass die Richtwerte der Lärmschutz-Richtlinien-StV (Nr. 2.1) "an den Wohngebäuden durchgängig überschritten werden", erläutert Oliver Keßler, Pressesprecher des Regierungspräsidiums (RP) Gießen. Die darin festgelegten Immissionsgrenzen liegen beispielsweise in reinen und allgemeinen Wohngebieten, Kleinsiedlungsgebieten sowie an Krankenhäusern, Schulen, Kur- und Altenheimen bei 70 Dezibel tagsüber und bei 60 Dezibel in der Nacht. Die Lärmberechnungen seien vom Straßenbaulastträger durchzuführen, "es erfolgt eine umfängliche schalltechnische Stellungnahme". Dabei handele es sich immer um die Beurteilung im Einzelfall. Eine Ermessensabwägung stellt die zuständige Straßenverkehrsbehörde an, also die Stadt Gießen. Hier spiele auch eine Rolle, "inwieweit weniger eingreifende Maßnahmen" vorrangig angegangen werden können, so Keßler. Dazu gehören etwa "bauliche Maßnahmen oder die Verlagerung des Verkehrs". Obendrein dürfen Tempolimits nur zu der Zeit angeordnet werden, in der die Richtwerte überschritten sind. Häufig treffe dies lediglich auf den Zeitraum zwischen 22 und 6 Uhr zu. Das RP habe zunächst keine originäre Kompetenz, Einfluss auf solche Entscheidungen zu nehmen, außer, es würde ein Handlungsbedarf von der Fachaufsichtsbehörde gesehen. "Dazu gibt es aktuell aber keine Anhaltspunkte." (bl)

"Diese Kritik wird zurückgewiesen. So ist etwa in weiten Teilen des Stadtgebietes Tempo 30 umgesetzt, insbesondere in Wohngebieten. Wir nehmen die Vorgaben des Lärmaktionsplanes ernst und arbeiten diese sukzessive ab", entgegnet Bürgermeister Peter Neidel auf Anfrage des Anzeigers. Sämtliche Anregungen daraus würden in Betracht gezogen. Beispielsweise werde die ins Spiel gebrachte "Verflüssigung des Verkehrs zur Lärmreduzierung in der Rodheimer Straße" schon verfolgt. "Auch die bestehenden Umbauplanungen werden hierzu einen Beitrag leisten."

Gleichzeitig weist Peter Neidel darauf hin, dass die Rodheimer Straße wie viele andere, näher zu betrachtende Straßenabschnitte im Stadtgebiet als Lärmkonfliktpunkt gelte, dabei aber nicht besonders heraussteche. In der Tat sind im Lärmaktionsplan auf der Basis einer Kartierung von 2017 für Grünberger Straße, Ludwigstraße, Frankfurter Straße, Schulstraße, Gießener Ring, Robert-Sommer-Straße und Marburger Straße deutlich höhere Lärmkennziffern - diese beschreiben die Lärmsituation bezogen auf den Lärmpegel und die davon belasteten Anwohner - erfasst worden.