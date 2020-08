VdK-Ortsverband Wieseck sagt alle Veranstaltungen ab

Jetzt teilen:

GIESSEN-WIESECK - (kg). Der VdK-Ortsverband Wieseck wird in diesem Jahr keine Veranstaltungen durchführen. Er hat seine Mitglieder jetzt darauf hingewiesen, dass der geschäftsführende Landesverband mitgeteilt hat, dass in 2020 keinerlei Veranstaltungen von den Kreis- und Ortsverbänden durchgeführt werden dürfen. „Alle Planungen werden hinfällig“, bedauert der Vorstand. Weder die Jahreshauptversammlung, noch das Schlachtessen, die geplante Fahrt zum Weihnachtsmarkt und die Weihnachtsfeier werden stattfinden. Den Verantwortlichen tut es leid, dass in diesem Jahr kein Vereinsleben mehr möglich ist. Das Risiko, sich bei solchen Veranstaltungen anzustecken, sei einfach zu groß. Doch telefonische Kontakte sind möglich, auch zur Geschäftsstelle in der Liebigstraße. „Wir hoffen, dass Ihr alle gesund durch diese Zeit kommt und uns im kommenden Jahr keine Einschränkungen mehr im Wege stehen“, werden die Mitglieder informiert.