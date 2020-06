Verändert Corona die EU?

Obwohl sich alle Diskutanten nur auf dem Bildschirm "trafen", entwickelte sich schnell ein reger Meinungsaustausch. Screenshot: Moor

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN"Kontroversen" lautet der Titel der Veranstaltungsreihe, die vom Institut für Politikwissenschaft sowie dem Zentrum für Medien und Interaktivität (ZMI) an der Justus-Liebig-Universität (JLU) durchgeführt wird - dafür waren sich die Diskutanten jedoch am Mittwochabend in vielen Punkten sehr einig. Unter dem Titel "Die EU zwischen Corona und Kohäsion. Auswirkungen der Pandemie auf eine ungleiche Union" tauschten sich in einer Online-Podiumsdebatte Louisa Süß, Studierende der European Studies, die Politikwissenschaftlerin, Publizistin und Gründerin des European Democracy Lab, Prof. Ulrike Guérot (Donau-Universität Krems), sowie der heimische Europaabgeordnete und ehemalige S&D-Fraktionsvorsitzende Dr. Udo Bullmann (SPD) zu den politischen Dimensionen der Covid-19-Pandemie auf der europäischen Ebene aus.

Die Europäische Union (EU) müsse man als laufenden Prozess verstehen, führte Moderator Dr. Johannes Giesing (JLU) einleitend aus, dass viele Maßnahmen keine Vorbilder hätten. Wie wirkt sich nun die Corona-Pandemie speziell auf strukturelle Ungleichheiten in den Mitgliedsstaaten aus? Sind die Lösungen eher auf der europäischen oder nationalstaatlichen Ebene zu suchen, und bietet die Krise eine Chance, Probleme und Ungleichheiten in der Union zu überwinden? Dabei wurde schnell klar, dass diese Probleme schon vor der Pandemie vorhanden waren, und nun teilweise stärker ins Blickfeld gerückt sind.

Der Fokus, wenn man über die EU rede, sei ein sehr westlich zentrierter, monierte Louisa Süß. Gerade die wirtschaftsschwachen Peripheriestaaten bräuchten jedoch eine Kohäsionspolitik, um Differenzen zu strukturschwachen Regionen auszugleichen - dies sei ein wesentlicher Faktor für Arbeitsmigration, beispielsweise aus Südosteuropa. Es gebe hier unterschiedliche Maßnahmen, um einzelne Gebiete zu stärken und Abwanderung abzuschwächen.

Unterschiede zwischen den Mitgliedsstaaten bestünden jedoch nicht nur auf wirtschaftlicher, sondern auch auf verfassungsrechtlicher Ebene. Hier sei eventuell auch ein Punkt, an dem man ansetzen könne, wie etwa das Auszahlen von Strukturfonds an Polen oder Ungarn an verfassungsrechtliche Bedingungen zu knüpfen.

Eine Stärke Europas sei es, so Ulrike Guérot, aus Krisen zu lernen - dies zeige sich auch mit den vielen Milliarden an Direkthilfen, die im Rahmen der Corona-Pandemie geleistet würden. Gleichzeitig kritisierte sie, dass Deutschland sich bei Hilfsangeboten immer die "Pole position" sichern würde, und appellierte an mehr Solidarität zwischen den Staaten. Dies gelte auch für "Arbeitsmigranten" - die "sklavenähnlichen Beschäftigungsverhältnisse" in der Fleischwirtschaft seien schließlich nicht erst seit dem Skandal um den Tönnies-Konzern bekannt. Die Frage sei, ob sich das nach Corona ändere - immerhin wünsche sich die überwältigende Mehrheit der EU-Bürger egalitäre Prozesse wie ein europäisches Gesundheitssystem. Sie wünsche sich hier aber auch einen "Civic turn": EU-Bürger sollten zu "Agenten der europäischen Integration" werden.

Ausgleichsmechanismen

Im Vergleich zu anderen Teilen der Welt, wie den USA oder Südamerika, habe Europa gute Chancen, einigermaßen heil aus der Corona-Krise zu kommen, merkte Udo Bullmann vorab an. Die Ungleichheiten innerhalb der Union seien schon lange klar, und es brauche Ausgleichsmechanismen wie einen gemeinsamen Haushalt. Die neokonservative Politik in den vergangenen Jahren habe jedoch viele Maßnahmen ausgebremst. Auch er hoffe wie Guérot auf einen "Civic turn" und ein damit eintretendes Momentum - immerhin fehle der Europäischen Union ein Gründungsmythos, wie ihn einzelne Staaten hätten.

Die Idee einer "Republik Europa" sei durch Corona nicht ausgemerzt worden, stellte Ulrike Guérot fest. Man müsse jedoch klären, was dies genau bedeute - faktisch müsse Europa dann ein Staat werden, eine Begrifflichkeit, die viele scheuten. Sie könne sich jedenfalls eine föderale Republik vorstellen. Auch für Udo Bullmann wäre das eine positive Vorstellung - er sieht die Problematik jedoch in beispielsweise unterschiedlichen Besteuerungen von Reichen in den verschiedenen Mitgliedsstaaten. Hier müsse unter anderem eine gemeinsame Steuerpolitik geschaffen werden, sonst könne man Sozialstaaten wie die skandinavischen Länder nicht von einer Mitgliedschaft in einer europäischen Republik überzeugen.

Viele Länder in der EU seien qua Bezeichnung längst nicht nur Rechts-, sondern auch Sozialstaat - dies werde beispielsweise im Zuge der Migrationsbewegungen zu oft vergessen, kritisierte Ulrike Guérot. Gleichzeitig werfe man osteuropäischen Staaten vor, nicht rechtsstaatlich und nationalistisch zu handeln. "Hat das de facto damit zu tun, dass wir sie ausbeuten?", fragte Guérot. Man brauche eine vernünftige, einheitliche Asylpolitik und müsse von abgeschotteten zu intelligenten Grenzen kommen, stellte Udo Bullmann schließlich fest - die vielen Toten im Mittelmeer seien einer der größten Skandale der EU.