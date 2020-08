Veränderungen clever meistern: Rolf Schmiel beim "Gießener Wissensforum"

Erfolg und Misserfolg liegen oft nah beieinander: Wer stark genug ist, Rückschläge schnell verarbeiten zu können, ist im Vorteil. Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN. Aus beruflichen wie auch privaten Rückschlägen gestärkt hervorgehen, Veränderungen psychologisch clever meistern, mehr Leistungsstärke und Lebensfreude erzielen: Das alles und mehr möchte der auch aus dem Fernsehen bekannte Diplom-Psychologe Rolf Schmiel am Dienstag, 25. August, seinen Zuhörern beim "Gießener Wissensforum" vermitteln. Zu seinem Vortrag "Senkrechtstarter - Die Wahrheit über Motivation" sollen auch "überraschende psychologische Experimente" gehören, heißt es in der Ankündigung dieses Termins der Reihe von Anzeiger, Volksbank Mittelhessen und Veranstaltungsagentur Sprecherhaus, der wie gewohnt im Volksbank-Forum (Schiffenberger Weg 110) stattfindet. Wie es sich schon am vergangenen Montag bewährt hatte, gibt es erneut zwei Vortragszeiten (17.30 und 20 Uhr) mit jeweils maximal 70 Besuchern sowie einen Livestream (20 Uhr). Wir haben Rolf Schmiel schon einmal gefragt, auf was sich sein Publikum freuen darf.

Herr Schmiel, im Einladungstext heißt es, Sie seien vom "unternehmerischen Bruchpiloten zum erfolgreichen Senkrechtstarter" geworden: Was ist denn damals bei Ihnen schiefgelaufen und was hat dann für die Wende gesorgt?

Massive Selbstüberschätzung! Ich hatte durch Motivationstrainings der 90er Jahre ein aufgepumptes Ego. Durch mein selbstsicheres Auftreten konnte ich für mein junges Unternehmen eine Menge Aufträge an Land ziehen. Meine Ahnungslosigkeit führte aber nach einiger Zeit zu unternehmerischen Fehlentscheidungen. Zudem verzockte ich noch viel Geld an der Börse. Als dann das Finanzamt Nachforderungen aus den "fetten Jahren" in sechsstelliger Höhe verlangte, stand ich kurz vor der Pleite. Gute Freunde, viel Fleiß und eine neue Demut haben mir geholfen, das Steuer gerade noch einmal rumzureißen.

Fotos Erfolg und Misserfolg liegen oft nah beieinander: Wer stark genug ist, Rückschläge schnell verarbeiten zu können, ist im Vorteil. Symbolfoto: dpa Schmiel 2

Warum lassen sich so viele Menschen durch berufliche oder private Rückschläge aus der Bahn werfen oder entwickeln gar Ängste - was geschieht dabei psychologisch und biologisch im Körper?

Zum Glück ist der größere Teil unserer Bevölkerung recht belastbar und hat gelernt, mit Krisen und Rückschlägen umzugehen. Leider gibt es aber auch eine Vielzahl von Mitmenschen, die unter dem Druck ihres Lebens zusammenbrechen. Das führt zu psychischen und psychosomatischen Erkrankungen wie zum Beispiel Bluthochdruck, Magenschmerzen und körperlicher Ermattung. Untersuchungen zeigen, dass besonders ein Faktor - neben vielen anderen - darüber entscheidet, ob wir Probleme souverän meistern: Die Selbstwirksamkeitsüberzeugung - die innere Sicherheit "Ich kann Krise!".

Eine alte Weisheit lautet "Hinfallen ist nicht schlimm, liegen bleiben schon", eine andere "In der Krise liegt auch immer eine Chance": Ist es tatsächlich so simpel?

Kalenderblattsprüche haben ihren Charme und tatsächlich auch einen wahren Kern. Das Leben ist aber oft komplexer, als dass sich die Antwort auf anspruchsvolle Fragen mit nur einem Satz ergreifen lässt. Tatsache ist aber auch, dass immer wieder Menschen davon berichten, dass ein einziger, bestimmter Satz ihr Leben zum Positiven ändern konnte. Zum Beispiel hat mir in meiner Krisenzeit ein Zitat von Selma Lagerlöf neue Zuversicht gegeben: "Die Nacht ist am dunkelsten kurz vor Sonnenaufgang". Positives Denken allein reicht aber nicht aus. Verhaltensveränderungen sind notwendig.

Sie möchten "wissenschaftlich fundierte Strategien" vermitteln, mit denen man mehr Lebensfreude und Leistungsstärke erreichen kann - was muss jeder dafür selbst einbringen?

Die Bereitschaft zur Veränderung! Wer möchte, dass in seinem Leben etwas besser wird, aber nicht bereit ist, an sich zu arbeiten und neue Facetten seines Verhaltens zu entwickeln, der wird von der Begegnung mit mir leider nicht profitieren können. Ob Empfehlungen in einer Therapie, Inhalte eines Seminars oder Impulse eines Vortrags - für alle zählt gleichermaßen: Zuhören allein reicht nicht! Du musst ins Handeln kommen. Menschen, die mich als Psychologe aus dem Radio oder Fernsehen kennen, wissen, meine Tipps sind leicht umzusetzen und führen zu messbaren Ergebnissen.

Was werden Ihre Zuhörer nach dem Vortrag besser können oder mehr wissen als zuvor?

Eins ist sicher, bei mir wird weder "Tschakka!" geschrien, noch über glühende Kohlen gelaufen. Die Zuhörer lernen, sich und andere besser zu verstehen, denn das ist das Geheimnis wahrer Senkrechtstarter. Erst wenn die persönlichen Ziele im Einklang mit den inneren Werten sind und wir außerdem bereit sind, einen Beitrag zu leisten, dass Menschen in unserem Umfeld erblühen können, entsteht nachhaltiger Erfolg, der glücklich macht.

Foto: Steffi Atze

*

Die Stühle sind im Volksbank-Forum so aufgestellt, dass in alle Richtungen der Mindestabstand von 1,50 Metern gewahrt ist. Jeder Besucher bekommt eine feste Sitzplatznummer zugewiesen. Wer sich im Forum bewegt, muss eine Mund-Nase-Maske aufziehen. Während des Sitzens ist das nicht erforderlich. In der Stunde zwischen beiden Vorträgen werden alle Stühle desinfiziert. Infos und Karten gibt es unter: www.sprecherhaus-shop.de/vortragsreihen/giessener-wissensforum-2020/. Die Kartenbestellung ist auch telefonisch (02561/9792888) und per E-Mail an info@sprecherhaus.de möglich. Volksbank-Kunden und Anzeiger-Abonnenten wird ein Rabatt gewährt.