Giessen (red). Unrealistische Erwartungen an den Studiengang, nicht bestandene Prüfungen oder das Gefühl, überfordert zu sein, können Auslöser für das Zweifeln am Studium sein. Aber auch Studierenden, die wegen familiärer Verpflichtungen, finanzieller Probleme oder Krankheit den Anschluss verpasst haben, fällt die Fortsetzung des Studiums oft schwer. Die Online-Veranstaltung "Studienabbruch? - Neustart wagen?!" am heutigen Dienstag soll helfen, sich in einer solchen Situation zu orientieren. Experten des Hochschulteams der Agentur für Arbeit, der Zentralen Studienberatungen der Justus-Liebig-Universität Gießen (JLU) und der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) sowie des Studentenwerks Gießen geben Informationen und Tipps rund um die Themen Studium und Beruf.

Die kostenlose Veranstaltung findet online über die Plattform Webex statt und beginnt um 10 Uhr mit einem Vortrag und anschließender Diskussion. Danach stehen die Berater bis 13 Uhr in einer offenen Sprechstunde für Gespräche oder Terminvereinbarungen zur Verfügung.