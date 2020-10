Verantwortung und Freiheit: Cay von Fournier bei "Gießener Wissensforum"

"Wir können nur in einer freiheitlichen Gesellschaft leben, wenn wir Verantwortung tragen", betont Cay von Fournier. Foto: Docter

GIESSEN - Verantwortung für sich und andere, und "gelebte Werte": Für seine beiden Vorträge und den Livestream beim "Gießener Wissensforum" am Dienstagabend hätte sich Dr. Cay von Fournier keine besseren Themen aussuchen können. Nimmt doch die zweite große Corona-Welle derzeit bundesweit immer mehr an Fahrt auf. Und liegen im Gegensatz zum Beginn der Ausbreitung des Virus in Deutschland im März gleich mehrere Monate der kalten Jahreszeit vor uns - was bei vielen schlimme Befürchtungen weckt oder zumindest für enorme Verunsicherung sorgt. "Wir müssen Entscheidungen in einem Umfeld treffen, in dem noch nie solche Entscheidungen getroffen wurden", brachte der Arzt und Betriebswirt in der Vortragsreihe von Anzeiger, Volksbank Mittelhessen und Veranstaltungsagentur Sprecherhaus die Situation auf den Punkt. Jedem müsse in der Corona-Zeit bewusst sein, immer auch die Verantwortung zu haben, "gesellschaftlich zu handeln", sei es nun mit dem Einhalten der Hygieneregeln oder dem Verhalten beim Kontakt mit seinen Mitmenschen.

Trotz aller besorgniserregenden Entwicklungen gebe es allerdings auch Dinge, die zuversichtlich stimmen, fuhr der Autor zahlreicher Ratgeber-Bücher fort. Dass insbesondere Deutschland zu denjenigen Ländern gehöre, die mit der Pandemie bislang am besten umgehen, sei etwas, "auf das wir stolz sein können. Und wir dürfen dankbar dafür sein, hier zu leben". Ein Problem sei aber, dass Menschen dazu tendieren, das Negative in den Vordergrund zu stellen, und dass auch beim Blick auf andere. Stattdessen "sollte sich jeder auf die Stärken des anderen fokussieren, und auf das, was wir haben", legte Cay von Fournier seinen Zuhörern ans Herz.

Was Verantwortung betrifft, sei diese "immer ein Wechselspiel mit Freiheit. Beides ist miteinander verbunden. Wir können nur in einer freiheitlichen Gesellschaft leben, wenn wir Verantwortung tragen", erklärte der Referent die Zusammenhänge. Denn umgekehrt "werden wir Freiheit verlieren, wenn wir keine Verantwortung tragen". Diese dann auch noch für andere zu übernehmen, sei eine Last, die gerade Menschen in Führungspositionen zusätzlich zu schultern hätten. Eine Aufgabe, der gerade in der Coronakrise eine noch wichtigere Bedeutung zukommt, bedenkt man vor allem die Sicherung von Arbeitsplätzen.

Mit Veränderungen klarzukommen, sei jedoch etwas, das heutzutage von jedem verlangt wird. "Wir leben in einer sich ständig verändernden Welt", machte der Mediziner und Unternehmer deutlich. "Daher ist nicht mehr die Frage, ob man sich auch selbst verändern muss, sondern wie schnell man dabei ist." Wie plötzlich und unerwartet Veränderungen kommen können, zeigte Cay von Fournier an zwei prominenten Beispielen. Da wäre zum ersten die Firmengeschichte von Kodak: Habe das Unternehmen mit dem Verkauf seiner Filme lange Zeit "bis zu zwei Drittel des Weltmarktes beherrscht", sei diese Vormachtstellung mit dem Aufkommen der digitalen Fotografie auf einmal dahin gewesen. Ironie dieser Geschichte: Kodak hätte auch das allererste digitale Foto aufgenommen, diese Erfindung aber wieder in der Schublade verschwinden lassen, weil sie dem Verkauf der eigenen Filmprodukte natürlich massiv geschadet hätte. "Man kann Innovation aber nicht aufhalten", betonte der Redner. Und dass der Dienstleister Uber "als heute größtes Taxiunternehmen der Welt gar kein einziges Taxi besitzt", hätte wohl ebenfalls niemand in dieser Weise voraussagen können. Beides zeige: "Veränderung kann nicht ignoriert werden."

Bei all den Veränderungen, sei es nun im Berufs- oder Privatleben, baut Cay von Fournier auf eine "Kultur des Vertrauens". Und auf "Verbundenheit, die wir schaffen müssen". Diese "wird immer über Werte vermittelt". Gerade als Unternehmen sollte man sich in der jetzigen Corona-Zeit fragen, "welche Werte und welches Unternehmensleitbild tragen uns durch die Krise. Und hat jeder Mitarbeiter auch ein persönliches Leitbild, das er einbringen kann?". Nach Ansicht des erfahrenen Firmencoaches verlange es zum einen nach einer "visionären" Unternehmensführung, gleichzeitig sollte aber auch das Ganze auf den Prüfstand gestellt werden. Das Beispiel "Wikipedia" - die weltgrößte Online-Bibliothek finanziere sich einzig und allein durch Spenden - zeige, dass dies "ein Geschäftsmodell für die Zukunft sein kann", sagte der Referent. Führungsstärke sei eben auch "die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, ohne zu wissen, wie es ausgeht". Das aber stets im Bewusstsein der Verantwortung, die man für Mitarbeiter und Gesellschaft trägt.

