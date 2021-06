Jetzt teilen:

GIESSEN - Die Linien RB45 Limburg - Gießen - Fulda und RB52 Fulda - Gersfeld bedient auch in Zukunft die HLB Hessenbahn GmbH, außerdem die neue Linie RE24 zwischen Limburg und Gießen, welche die Bestandslinie RE25 ergänzt. In einer europaweiten Ausschreibung hat sich die HLB durchgesetzt und führt den Betrieb ab dem Fahrplanwechsel am 10.12.2023 weitere 15 Jahre. Die HLB setzt zusätzlich zehn neue Fahrzeuge ein. Außerdem erhalten die Gebrauchtfahrzeuge in den ersten drei Jahren ein umfangreiches Redesign.

"Lahntalbahn, Vogelsbergbahn und Rhönbahn sind wichtige Strecken für die Verbindung von Stadt und Land", so RMV-Geschäftsführer Prof. Knut Ringat. "Mit der geplanten zusätzlichen RegionalExpress-Linie steigt die Anzahl der schnellen Verbindungen entlang der Lahn, wovon sowohl Pendlern als auch Fahrgäste im Freizeitverkehr profitieren."

Bereits ab dem Fahrplanwechsel 2021 fährt die neue Linie RE24. Diese bietet in Wetzlar Umsteigemöglichkeit von/zur neuen IC-Linie für Fahrgäste aus Gießen. Dieser Zubringer ist erforderlich, da der IC in der Universitätsstadt nicht hält. Ab 2023 verkehrt die Linie RE24 dann bis nach Limburg mit Halt in Eschhofen und stellt so einen Anschluss zur Linie RE20 Limburg - Frankfurt her. Auf der Linie RB45 werden montags bis freitags in der Hauptverkehrszeit einzelne zusätzliche Fahrten zum heutigen Fahrplan ergänzt. Auf der RB52 ergeben sich keine größeren Änderungen.

Wlan für alle

"Wir freuen uns sehr, dass wir die Leistung in unserem Bestandsnetz auch weiterhin erbringen dürfen, auch deshalb, weil wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern damit für die kommenden 15 Jahre einen sicheren Arbeitsplatz bieten können", so HLB-Geschäftsführer Veit Salzmann.

Zehn fabrikneue Fahrzeuge ergänzen 23 Bestandsfahrzeuge der HLB auf den Linien. Es kommen Alstom Coradia Lint 41 und 54 zum Einsatz. Alle Fahrzeuge verfügen ab 2023 über kostenloses Wlan für alle Fahrgäste.

Um die Attraktivität der ÖPNV-Branche als Arbeitgeber zu erhöhen, sowie verbindliche Sozialstandards und eine faire Entlohnung auch unter wettbewerblichen Rahmenbedingungen zu sichern, wurde der Ausschreibungsgewinner verpflichtet, seine Beschäftigten und seine Unterauftragnehmer auf Grundlage des Hessischen Vergabe- und Tariftreuegesetzes zur Gewährleistung von Tariftreue und Mindestentgelt zu entlohnen. Dies wird durch die HLB auch künftig gewährleistet.