Verbraucherzentrale. "Grüne" Verpackungen oft Mogelpackungen

GIESSEN - Auf immer mehr Verpackungen finden Verbraucherinnen und Verbraucher Hinweise, mit denen die Anbieter eine umweltschonendere Verpackung bewerben. Die Verbraucherzentrale Hessen, mit einem Büro auch in Gießen vertreten, nahm die Versprechen bei 26 Verpackungen von Lebensmitteln und Kosmetika unter die Lupe. Die Ergebnisse gibt sie hier bekannt.

Bei der Mehrheit der überprüften Verpackungen wird in punkto Nachhaltigkeit deutlich mehr versprochen als gehalten. Teilweise sind die Angaben missverständlich, nur schwer oder nicht nachvollziehbar. "Hinter gut klingenden Schlagworten wie 'recycelbar', 'Papier statt Plastik' oder 'spart CO2' steckt meist nicht viel", erläutert Wiebke Franz von der Verbraucherzentrale Hessen. In fünf Fällen beurteilen die Verbraucherschützerinnen die Hinweise als unverständlich, beispielsweise wenn sie nur in französischer Sprache auf der Verpackung stehen.

Bei der Hälfte der betrachteten Produkte werben die Hersteller damit, dass sie recyceltes Material einsetzen. "Rezyklat zu verwenden ist grundsätzlich positiv", so Franz. Doch oft verwenden die Hersteller Industrie-Rezyklat. Das ist Material, welches bei der Herstellung von Kunststoffprodukten, zum Beispiel bei Stanzungen, übrig bleibt. Industrie-Rezyklat hat eine höhere Qualität als Rezyklat aus aufbereiteten Plastikverpackungen. "Doch für einen echten Kunststoff-Kreislauf muss das Rezyklat aus gebrauchten Verpackungen aus dem Gelben Sack stammen", erklärt Franz. Nur einer der Anbieter gibt an, Rezyklat aus aufbereitetem Verpackungsmaterial zu nutzen. Fünf Hersteller setzen für die geprüften Verpackungen auf "Bio"-Kunststoff aus nachwachsenden Rohstoffen, beispielsweise aus Poly-Milchsäure oder Cellulose. Die Werbung dafür lautet dann "green plastic bio-based", "0 % Plastik" oder "Verpackung aus nachwachsenden Rohstoffen".

"Bio"-Plastik stammt zwar zum Teil aus nachwachsenden Rohstoffen, ist chemisch gesehen aber auch Plastik. Die Werbung ist daher missverständlich. "Bio"-Plastik baut sich zudem kaum schneller ab als herkömmliches Plastik. Außerdem sind Kunststoffe aus nachwachsenden Rohstoffen nicht zwangsläufig ökologisch besser zu bewerten", so Franz. "Es kommen auch hier chemische Zusätze auf Erdölbasis vor. Zudem ist unklar, wo und wie die Rohstoffe angebaut werden". In drei Fällen taucht die Werbung mit "Bio"-Plastik gemeinsam mit dem Hinweis "kompostierbar" auf. Für die Biotonne sind diese Materialien jedoch oft nicht geeignet. Denn die Temperaturen in den Kompostwerken sind meist nicht hoch genug und die zum Verrotten benötigte Dauer wird nicht erreicht. Ob die Werbung mit "kompostierbar" nur für den heimischen Kompost oder auch die Bio-Tonne gilt, erfahren die Käufer der Produkte einmal gar nicht, einmal erst auf der Innenverpackung und einmal nur auf der Homepage. Generell gelte: Fast jede Maßnahme, Verpackungen nachhaltiger zu gestalten, ist für die Umwelt positiv. "Wenn jedoch die Zahnpasta-Tube mit Rezyklatanteil in einer Pappschachtel steckt, reduziert das den Gewinn für die Umwelt", so Franz.

Weitere Informationen: www.verbraucherzentrale-hessen.de/plastiksparen