Verdi-Aktion in Gießen: "Es muss einen großen Wurf geben"

Pflegekraft Petra Zarstek im Interview und mit Bewohner-Unterstützung. Foto: Schäfer

GIESSEN (rsc). "Helden? Alltagshelden? Dieser Wortbegriff ist für mich nicht wichtig. Ich bin in der Pflege aus Liebe zu meinem Beruf", erzählt Petra Zarstek, die als Pflegekraft im Awo-Heim im Tannenweg beschäftigt ist. Die Gewerkschaft Verdi hatte am Mittwoch Beschäftigte in der Altenpflege bundesweit zu einem Aktionstag aufgerufen, so auch im Tannenweg. Damit wollen die Altenpflegebeschäftigten auf ihre drei Forderungen aufmerksam machen: bessere Arbeitsbedingungen mit genügend Personal, eine gute Bezahlung und solidarische Finanzierung der Pflege. Der Aktionstag stand unter dem Motto "Gemeinsame Sache für eine solidarische Altenpflege".

Für Zarstek ist eine dauerhafte Wertschätzung ein wichtiges Anliegen: "Bin gespannt, ob das nach Corona bei unserem Gesundheitsminister noch Wichtigkeit besitzt." Der von der Regierung zugesagte einmalige Bonus sei nicht genug, "das monatliche Gehalt muss rauf". Sie fügt hinzu: "Und das für alle, auch Küchenpersonal, Hausmeister und Reinigungskräfte." Mehrere Heimbewohner hatten in Rollstühlen auf der Terrasse des Pflegeheimes Aufstellung genommen und auf Tafeln schreiben lassen, weshalb eine Pflegekraft mehr verdienen solle.

Im bundesweiten Aufruf zu diesem Aktionstag hatte Verdi-Gewerkschaftssekretärin Anette Hergl geschrieben, dass die Corona-Krise noch einmal wie unter einem Brennglas gezeigt habe, dass in der Altenpflege vieles im Argen liege. Und sie habe die Gewerkschaftskritik an Kürzungen und an der Kommerzialisierung der Altenpflege bestätigt. "Damit muss Schluss sein. Überall werden gute und engagierte Beschäftigte für die Altenpflege gesucht. Finden kann man sie nur durch eine bedarfsgerechte Personalausstattung und gute Arbeitsbedingungen. Eine bessere Bezahlung ist insbesondere bei den kommerziellen Anbietern notwendig."

Der Pflegemindestlohn, bei dem Verdi überfällige Verbesserungen durchgesetzt habe, verhindere zwar die allerschlimmste Ausbeutung, aber eine angemessene Bezahlung könne auf diesem Wege nicht erreicht werden. Daher verhandle man mit der Bundesvereinigung der Arbeitgeber in der Pflegebranche (BVAP) einen Tarifvertrag, der auf die gesamte Altenpflege erstreckt werden soll. "Dieser Tarifvertrag wird das Lohnniveau endlich wirksam nach unten absichern; existierende bessere Tarifverträge bleiben weiter bestehen", so Hergl.

Für den heimischen Gewerkschaftssekretär Julian Drusenbaum soll die Aktion aufzeigen, dass zum einen ein dringend zu behebender Mangel an Altenpflegekräften besteht und die Bezahlung nicht tätigkeitsgerecht entlohnt wird. Entgegen der nach dem Tarif des öffentlichen Dienstes (TVöD) bezahlenden Awo würde in anderen Häusern oft mit 1000 Euro weniger an Monatsgehältern entlohnt. "Die Awo bezahlt gut, trotzdem nicht ausreichend. Das zu verbessern ist die Aufgabe von den Tarifparteien. Da sind wir als Gewerkschaft gefordert."

Drusenbaum beklagt, dass die Bewohner erhebliche finanzielle Mittel zu ihrer Pflege beisteuern müssten. Auch sei dies von Heim zu Heim sehr unterschiedlich. "Im Krankenhaus ist es auch nicht so, dass ich für eine OP in dem einen 100 Euro und in dem anderen 500 zuzahlen muss." Pflegekosten müssten wie im Krankenhaus einheitlich sein. Nur die Unterkunftskosten dürften variieren; ähnlich wie im Krankenhaus bei Mehrbett- und Einbettzimmer. Nur in diesem Bereich dürften die Eigenanteile unterschiedlich sein. Zudem dürfe nicht der Anspruch auf Pflegeleistung ein Abrutschen in die Sozialhilfe bedeuten. "Es muss einen großen Wurf geben", fordert der Gewerkschaftler: "Wir brauchen wie die Krankenversicherung eine Pflegevollversicherung." Diese müsse alle pflegebedingten Kosten tragen und von allen Bürgern solidarisch finanziert werden.