Verdi kritisiert Fusion von Rhön und Asklepios

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Giessen (red). Die Zulassung der Fusion von Asklepios und Rhön ohne Auflagen ist aus Sicht der Gewerkschaft Verdi "eine Fehlentscheidung", wie Gewerkschaftssekretär Fabian Dzewas-Rehm in einer Pressemitteilung betont. "Wir hatten uns erhofft, dass zumindest in Mittelhessen die weitere Konzentration in der Gesundheitsversorgung verhindert wird", ergänzt seine Kollegin Saskia Teepe. Mit dem Universitätsklinikum Gießen und Marburg (UKGM) und der Klinik in Lich sei Asklepios nun der beherrschende Krankenhauskonzern in Mittelhessen. "Wir befürchten Nachteile für Patienten und Beschäftigte." Beispielsweise stehe zu befürchten, dass das Leistungsspektrum in Lich nicht vollumfänglich bestehen bleibt.

Jetzt sei die Politik gefordert: "Vom Kreis Gießen erwarten wir ein deutliches Eintreten für den unveränderten Fortbestand der Klinik in Lich, eine vollumfängliche Beschäftigungssicherung sowie den Abschluss eines Tarifvertrags mit der Gewerkschaft." "Wir sehen eine besondere Verantwortung der Kommunal- wie Landespolitik. Gesundheitsversorgung ist eine wesentliche Gemeinwohlaufgabe", so Dzewas-Rehm, und weiter: "Insbesondere in der Corona-Krise wurde die Bedeutung der Beschäftigten im Gesundheitswesen deutlich. Jetzt brauchen auch sie Schutz, Unterstützung und vor allem gute und verlässliche Arbeitsbedingungen."

Für Gespräche mit der Politik steht die Gewerkschaft Verdi jederzeit zur Verfügung. "An Asklepios erneuern wir unsere Aufforderung zu Tarifverhandlungen für die Klinik Lich."