Verdopplung der Drogendelikte in Gießen

GIESSEN - Gießen. Eine neue Kontrollgruppe, um die Aktivitäten im Polizeipräsidium Mittelhessen besser zu koordinieren, stellte Polizeipräsident Bernd Paul am Mittwoch vor. Die Organisationseinheit, die aus fünf Beamten besteht, hat nach einer mehrmonatigen Testphase am 1. August ihre Arbeit offiziell aufgenommen.

Ob das die Drogenszene ist, Missstände in Shisha-Bars, Barbershops und Wettbüros, Diebstahlkriminalität rund um die HEAE oder die Poser- und Tuner-Szene; Gießen sei ein Spielplatz der Unendlichkeiten für polizeiliche Aufgaben, fasste Polizeirat Stefan Jilg einige der Aufgabenfelder zusammen, um die sich die neue Kontrollgruppe kümmern wird.

Die "resolute Einheit" habe schon nach kurzer Zeit große Ermittlungserfolge erzielt, lobte Paul und nannte als Beispiel die Drogenkriminalität. Wurden im Vorjahr zwischen dem 1. Januar und dem 31. Juli im Landkreis Gießen noch 403 Rauschgiftdelikte registriert, so waren das in den ersten sieben Monaten dieses Jahres bereits 629 Taten - ein Anstieg von gut 50 Prozent. Noch deutlicher war die Zunahme bei der Drogenkriminalität in der Stadt Gießen. Hier stieg die Zahl der Drogendelikte von 226 auf 443 und damit auf nahezu das Doppelte.

Nun verhält es sich mit den Drogendelikten aber ähnlich wie mit den Corona-Inzidenzen: Wer mehr kontrolliert, findet auch mehr. Daher ist aus diesen Zahlen weder ein Anstieg der Drogenkriminalität zu folgern, noch kann man diesen ausschließen. Auch Jilg war von dem Anstieg nicht überrascht. "Ist Gießen ein Betäubungsmittel-Moloch", fragte er rhetorisch und gab sich selbst die Antwort. "Das war eigentlich schon immer so."

Geleitet wird die Gruppe, die eng mit anderen Polizeidienststellen zusammenarbeitet von Polizeihauptkommissar Christian Schantz. Er führte mit seinem Team nach dem Pressegespräch eine unangemeldete Kontrolle mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei, des Regierungspräsidiums sowie des Gießener Ordnungsamtes in einer Shisha-Bar in der Gießener Innenstadt durch. Die rund 15 Beamten und Mitarbeiter verschiedener Behörden wurden dort auch schnell fündig. So fanden sich in mehreren Lagerräumen große Mengen von unversteuertem Tabak. Zwar waren die einzelnen Dosen ordnungsgemäß versteuert, werden diese aber nicht geschlossen weiterverkauft, sondern geöffnet, um daraus rund 20 Shisha-Pfeifen zu befüllen - noch mehr, wenn man den Tabak mit Melasse streckt -, hat man nicht nur exorbitante Gewinnspannen von 300 bis 400 Euro für eine Tabakdose, die im Einkauf 17,90 Euro kostet, sondern auch ganz schnell Steuern hinterzogen.

Während solche häufig angewendeten Tricks den Steuerzahler schröpfen, hätte ein anderer Missstand, der bei der Kontrolle entdeckt wurde, Besuchern und Personal der Shisha-Bar im Ernstfall das Leben kosten können. So führt der ausgewiesene Fluchtweg in den Keller der Bar und dort durch einen langen engen Gang zu einer massiven Metalltür. Die aber lässt sich nicht öffnen. Nach Angaben des Betreibers sei der Schließmechanismus verrostet. Er habe die Reparatur der Tür aber bereits in Auftrag gegeben. Nicht auszudenken, was sich hier für Szenen abspielen würden, wenn im Barbereich ein Feuer ausbrechen würde und Dutzende Gäste panisch in eine Sackgasse rennen würde, ohne Chance dort wieder umkehren zu können.

Am Abend zog die Polizei dann eine erste Bilanz der Kontrolle. Sichergestellt wurden 36 Kilo Tabak. Es besteht der Verdacht der Steuerhinterziehung. Ein Jugendlicher hatte im Außenbereich eine Shisha geraucht. Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des Verstoßes gegen den Jugendschutz werden gegen ihn und den Betreiber eingeleitet. Zahlreiche Umbauten im Gebäude stimmten nicht mit den Bauplänen überein. Das wird noch baurechtlich überprüft. Der Einbau der Belüftungsanlage muss ebenfalls einer baurechtlichen Überprüfung unterzogen werden.

