Verein, Dorf und Stadtteil voranbringen

GIESSEN - Oft braucht es Zeit und Geduld, um eine gute Idee für den Verein und die Region zu finanzieren und zu realisieren, nicht zuletzt auch „das nötige Kleingeld“. Eine erste Übersicht über grundsätzliche Förderwege von EU, Bund und Ländern bieten das EDIC (Europe Direct Information Center) beim Regierungspräsidium Gießen und die Akademie für den Ländlichen Raum Hessen (ALR) jetzt auch online an. Dieses Informationsangebot kann Hinweise auf beispielhafte Projekte geben, die in Hessen bereits realisiert wurden. Am Mittwoch, 19. August, stehen EDIC-Leiter Michael Schär und Thomas Zebunke, Regionalbeauftragter der Landesregierung für den ländlichen Raum für nähere Informationen zur Verfügung. Die Sprechstunde findet von 10 bis 11.30 Uhr in Form einer Online-Konferenz statt, damit die verschiedenen Interessenten auch voneinander lernen und sich vernetzen können. Verwendet wird die Software Skype Business.

Bei der Anmeldung können Wünsche und das Hauptthema angegeben werden. Anmeldungen sind bis 17. August per E-Mail an eu-infozentrum@rpgi.hessen.de oder telefonisch unter 0641/303-3344 möglich.