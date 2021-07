Jetzt teilen:

GIESSEN - Galt früher die Ermöglichung von Halbtagsbeschäftigungen schon als fortschrittlich, so reicht dies heute bei Weitem nicht mehr aus, um den Bedürfnissen der Beschäftigten mit familiären Verpflichtungen zu entsprechen. Mit der Demografie ändern sich auch Interessen und Bedarfe der Beschäftigten. Auch um das Hessische Amt für Versorgung und Soziales (HAVS) Gießen für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter attraktiv zu machen, sind die Anstrengungen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf unerlässlich. Der öffentliche Dienst wird in den kommenden Jahren verstärkt in Konkurrenz mit anderen Arbeitgebern um die Gewinnung von Auszubildenden und qualifizierten Fachkräften treten. "In den letzten Jahren haben wir hier bereits einige Erfolge erzielt und Beschäftigte für uns gewinnen können, für welche unsere familienfreundlichen Angebote wichtig sind", so der stellvertretende Amtsleiter Steffen Christe, der die Ziele für die nächsten vier Jahre mit dem Innenministerium vereinbart hat.

Das HAVS Gießen bietet seinen Beschäftigten vielfältige Arbeitszeitmodelle. Zunehmend gewinnen Telearbeit und mobiles flexibles Arbeiten an Bedeutung. Pflegezeit und Beratungsangebote für pflegebedürftige Angehörige sind ergänzende Angebote. Auch eine ausgewogene Work-Life-Balance wird immer wichtiger. Hier pflegt das HAVS Gießen ein Behördliches Gesundheitsmanagement, welches mit vielfältigen Maßnahmen die gesunde Arbeitsplatzgestaltung und die individuelle Gesundheitsförderung unterstützt. Insgesamt ein beachtliches Portfolio an Maßnahmen, das einen familienfreundlichen Arbeitgeber auszeichnet. Und das ist das HAVS: Bereits zum dritten Mal wurde der Behörde das Gütesiegel "Familienfreundlicher Arbeitgeber" verliehen. Gemeinsam mit Delegationen von 46 anderen Behörden nahmen Tanja Balthasar vom Personalrat sowie Verwaltungsleiter Hansgünter Schneider und sein Vertreter Benjamin Buch die Auszeichnung von Wilfried Schmäing, Leiter der Zentralabteilung des Hessischen Innenministeriums, im Schloss Biebrich entgegen.