Vereine aus Gießen in Sorge: "Ein Stück Kultur geht verloren"

Der Musikverein Allendorf hat reagiert: Aus dem Frühjahrskonzert (hier eine Aufnahme von der Veranstaltung im vergangenen Jahr) wird anno 2020 ein Herbstkonzert werden. Archivfoto: Jung

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN. Die Lichter in den Vereinsheimen bleiben aus, Übungsräume sind verschlossen, Chorproben in öffentlichen Gebäuden und Stammtische finden schon seit Wochen nicht mehr statt. Starke Spuren hinterlässt die Corona-Pandemie derzeit auch bei den Gießener Vereinen. Mitglieder vermissen ihre geliebten Hobbys, ihre Freizeitbeschäftigung mit Gleichgesinnten und beliebte Treffen, um sich gemeinsamen Leidenschaften zu widmen, vom Alltag abzuspannen. Alles ist im Moment gecancelt.

"Ein Stück Kultur geht verloren", heißt es immer wieder bei den Gesprächen mit Vereinsvertretern, die der Anzeiger geführt hat. Aber: Die Gesundheit geht vor, machen die Menschen, die Verantwortung in den Gemeinschaften tragen, deutlich. Beim Heimatverein Lützellinden ist das Vereinsleben zum Erliegen gekommen. Die Osteraktion für Kinder und Erwachsene im Heimatmuseum musste ins Wasser fallen und der beliebte Grenzgang durch die Lützellindener Gemarkung mit Helmut Hofmann fiel der besonderen Situation zum Opfer. Ob die Öffnungszeiten im Heimatmuseum, die wegen der Sommerpause erst ab August terminiert wurden, so eingehalten werden, ist derzeit noch nicht absehbar.

Der Musikverein Allendorf/Lahn sagte sein Frühlingskonzert wegen der Corona-Pandemie ab. Doch die Musiker um den musikalischen Leiter Rudi Pilz und Vorsitzenden Claus Schmitt verzagen nicht: Aus dem Frühlingskonzert wird ein "Herbstkonzert" gemeinsam mit dem Musikzug Bicken am 25. Oktober 2020.

Fotos Der Musikverein Allendorf hat reagiert: Aus dem Frühjahrskonzert (hier eine Aufnahme von der Veranstaltung im vergangenen Jahr) wird anno 2020 ein Herbstkonzert werden. Archivfoto: Jung Nichts zu gucken: Das Heimatmuseum Lützellinden bleibt geschlossen. Foto: Jung 2

Die Kultur- und Sporthalle im Stadtteil Allendorf ist bereits gebucht. Claus Schmitt meint dazu: "Das ist doch für potenzielle Gäste sicherlich ein Lichtstreif in der ansonsten nicht gerade angenehmen Zeit". Der Übungsbetrieb bei den Musikern ruht derzeit, man spricht telefonisch miteinander und über WhatsApp erfolgt reger Austausch. "Jeder muss sich selber versorgen mit Noten und Übungsmaterial", sagt der Dirigent Rudi Pilz. Und hofft auf bessere Zeiten im Kreise seiner Mitstreiter. Mit 92 Jahren ist der Lützellindener Albert Arnold das ältestes aktive Mitglied im MGV Lützellinden. Die Chorproben am Dienstag mit anschließendem gemütlichen Beisammensein fehlen ihm ebenso wie das Üben und die Auftritte mit dem Kirchenchor.

Die Sängervereinigung Wieseck wendet sich über ihre Homepage an aktive und passive Mitglieder: "Ihr seid alle nicht vergessen, wir vermissen Euch und den Gesang", tröstet der Vorstand. Leider sei das Singen gerade hoch gefährlich, denn man verbreite dabei "schwungvoll Viren in der Umgebung". Allen fehlten die Kultur und das persönliche Treffen, bedauert die Vereinsspitze. Und sie kündigt an, dass mindestens über den ganzen Sommer, wahrscheinlich auch im Herbst, alle geplanten Konzerte und Fahrten ausfallen. Wehmütig heißt es in der Mitteilung: "Wir sind nicht sehr optimistisch, dass das Problem zeitnah behoben werden kann".

Vorsitzender Otto Willi Kaiser hält auch die strengen Regeln ein, ihm als geselliger Mensch fällt es schwer, ganz ohne Singstunden, Treffen mit Sängerinnen und Sängern und persönlichen Gesprächen auszukommen. Ein Versuch von Chormitgliedern, sich wenigstens im Internet treffen und dort gemeinsam singen zu können, so, wie es andere Vereine auch praktizieren, scheiterte. "Es hat zwar Spaß gemacht, dass wir uns mal sehen und unterhalten konnten, aber gemeinsam singen kann man im Internet nicht", so die nüchterne Feststellung des Vorsitzenden. Die Datenübertragung sei so verzögert, dass man nie gleichzeitig singen kann. Kaiser meint: "Das war sehr schade". Eine Möglichkeit, den Bezug zum Gesang aufrechtzuerhalten gibt es aber. Alle verfolgen gleichzeitig vor dem Bildschirm den Gesang des Chorleiters und singen dazu ihre Stimme bei ausgeschaltetem Mikrofon. Die Teilnehmer meinten aber, diese Notlösung habe ihnen nicht so gut gefallen.

Chorleiter Armin Plewa-Moormann bot deshalb an, eine Aufnahme für den Chor zu erstellen und sie über E-Mail zu verschicken oder als CD zu verteilen. So kann jeder zu Hause alleine üben. Der Vorstand hat über Möglichkeiten des Wiedersehens nachgedacht. Wenn das Kontaktverbot gelockert wird und sich mehr als zwei Leute treffen dürfen, besteht der Wunsch, sich in kleinen Gruppen zu treffen. "Am besten im Freien, mit Abstand und Mundschutz, ein bisschen singen oder spazieren gehen und ein Schwätzchen halten", so stellt es sich der Vorstand vor.

Der Arion Männerchor Gießen versendet eine Postkarte mit einem Foto des Chores an seine Mitglieder und freut sich auf ein baldiges Wiedersehen mit viel Gesang und Geselligkeit. "In dieser außergewöhnlichen Zeit wird uns die Bedeutung unserer starken Gemeinschaft wieder bewusst", heißt es in dem Kartengruß, unterzeichnet vom Vorsitzenden Frank Mohr und Vorstandsmitglied Christopher Higgs. Mohr weiß: "Die 35 Sänger vermissen die Kameradschaft enorm. Für viele ist die Probe immer noch der Höhepunkt der Woche". Es gehe nicht nur um das Singen, enge Freundschaften liegen derzeit brach. Per WhatsApp und auf CD bekommen die Männer ihre Singstimme vom Chorleiter vorgesungen. Andere Stimmen laufen im Hintergrund mit. Und Notenblätter versendet der Verein per Post oder E-Mail. Die Verbindung zur "Außenwelt" erfolgt über Facebook und Homepage. Zehn ältere Sänger verfügen allerdings nicht über digitale Möglichkeiten.

Neben anderen Veranstaltungen ist das Weißbierfest - außer den Vereinsbeiträgen wichtigste Einnahmequelle vom Arion - abgesagt. Frank Mohr peilt das oberste Ziel von Gießens einzigem Männergesangverein an: wieder in einen normalen analogen Probenbetrieb zurückzufinden und dort auch die Freundschaften und die Gemeinschaft zu pflegen. Anfang Februar traf sich die Ehren- und Altersabteilung der Feuerwehr Rödgen zum letzten Stammtisch. "Vitamin B fehlt", scherzt Sprecher Hans Becker und meint damit das Bier und gutes Essen in der Stammkneipe bei "Steins". Natürlich fehlen den Feuerwehrsenioren die Geselligkeit und der Austausch, die Dorfgespräche. Auch die Tradition des Geburtstagsschnäpschens würde man gerne wieder fortführen, ist ein sehnlicher Wunsch der Beteiligten.