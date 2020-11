Vergabe der Stadtbusse Gießen vor Gericht

Die Vergabe der Gießener Stadtbuslinien beschäftigt die Gerichte seit Jahren. Jetzt hat der VGH entschieden. Archivfoto: Friese

GIESSEN - Die Anfänge des Falls reichen zurück bis ins Jahr 2013. Auf eine Bekanntmachung der Stadt beantragen sowohl die "Stadtwerke Gießen AG & MIT.Bus GmbH GbR" als auch die "ESW GmbH" den sogenannten eigenwirtschaftlichen Betrieb der Stadtbuslinien. Beide Anträge lehnt das Regierungspräsidium Gießen ab, eine Klage dagegen weist das heimische Verwaltungsgericht 2015 ab. In zweiter Instanz hat der zweite Senat des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs (VGH) die Berufung der "ESW GmbH" am Mittwoch zurückgewiesen.

Für Genehmigung geklagt

Es geht um die Stadtbuslinien 1 bis 3, 5 bis 7, 9 und 10, 12 und 13, 15 und die Nachtbusse Venus und Saturn. Die aus mehreren Busunternehmen bestehende "ESW" hatte, so der VGH in einer Mitteilung, auf Erteilung "einer personenbeförderungsrechtlichen Genehmigung für die Einrichtung und den Betrieb eines eigenwirtschaftlichen Buslinienverkehrs" geklagt. Und ist gescheitert: Der Gerichtshof begründet seine Entscheidung aus dieser Woche damit, dass es für den geltend gemachten Anspruch der Klägerin "an dem gesetzlich geforderten Nachweis über die finanzielle Leistungsfähigkeit des Kraftfahrtunternehmens der Klägerin" fehle. Deshalb sei es letztlich auch erfolglos geblieben, mit der sogenannten Fiktionswirkung nach Paragraf 15, Absatz 1 Satz 5 des Personenbeförderungsgesetzes zu argumentieren. Dort heißt es, dass eine Genehmigung erteilt ist, wenn sie nicht in einer bestimmten Frist versagt wird. Das verfing bei den Kasseler Richtern nicht, weil die Voraussetzungen für eine Genehmigung gar nicht vorgelegen hätten. Konkret: "Der weiter hilfsweise begehrten Verpflichtung des beklagten Landes zur Erteilung der Linienverkehrsgenehmigung für den Stadtbusverkehr stehe aus diesen Gründen bereits entgegen, dass der Genehmigungsantrag nicht bescheidungsfähig sei, da die Genehmigungsvoraussetzungen aufgrund der unzureichenden Angaben hinsichtlich der gemäß Paragraf 13 Absatz 1 Nummer 1 des Personenbeförderungsgesetzes darzulegenden subjektiven Zuverlässigkeitsvoraussetzungen im maßgeblichen Zeitpunkt der letzten Behördenentscheidung nicht geprüft werden konnten", teilt der Verwaltungsgerichtshof mit. In anderen Worten: Der Gesetzestext legt fest, dass die Genehmigung nur erteilt werden darf, wenn "die Sicherheit und die Leistungsfähigkeit des Betriebs gewährleistet sind". Das muss nachgewiesen werden.

Revision nicht zugelassen

Eine "Revision gegen das Urteil, über die das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig zu entscheiden hätte, wurde nicht zugelassen", informieren die Kasseler Richter. Die Vergabe der Stadtbuslinien ist im vergangenen März zuletzt auch wieder Thema am Gießener Verwaltungsgericht gewesen. Auf eine Klage der "ESW GmbH" hatte die sechste Kammer einen Bescheid des Regierungspräsidiums aufgehoben, mit dem der "Stadtwerke Gießen AG & MIT.Bus GmbH GbR" der Betrieb der Linien 800 bis 802 erteilt worden war. Das Gericht hatte damit argumentiert, dass die Stadt in ihrer Ausschreibung 2013 festgelegt hatte, dass die Stadtbuslinien nur gemeinsam vergeben werden könnten.