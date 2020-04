Vergabe für Buslinien 800 bis 802 aufgehoben

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Mit den Beteiligten heute bekanntgegebenen Urteilen vom 17. März 2020 (Az. 6 K 539/18.GI und 6 K 2956/18.GI) hat die 6. Kammer des Verwaltungsgerichts Gießen den Bescheid des Regierungspräsidiums Gießen vom 26. April 2017 aufgehoben, mit dem der Firma „Stadtwerke Gießen AG & MIT.BUS GmbH GbR“ die Genehmigung für den Betrieb der Buslinien 800 bis 802 in Gießen, deren Linienverkehr sich über die Stadt hinaus auch auf die angrenzenden Ortsteile der Gemeinde Wettenberg erstreckt, für die Zeit vom 1. Dezember 2017 bis zum 30. November 2027 erteilt worden war.

Kläger im Verfahren 6 K 539/18.GI ist die Firma „ESW GmbH“, die sich im November 2016 als Konkurrentin um die Vergabe der Buslinien beworben hatte. Neben der Aufhebung der anderweitig erteilten Genehmigung, wollte die Klägerin zugleich im Wege einer sogenannten Konkurrentenklage eine Verpflichtung des beklagten Landes Hessen zur Erteilung der Liniengenehmigung an sich selbst erreichen. Diesen Teil der Klage hat das Gericht abgewiesen.

Zur Begründung ihrer Entscheidung führt die 6. Kammer aus, die Voraussetzungen für eine Erteilung einer Genehmigung nach § 13 Personenbeförderungsgesetz (PBefG) zum Betrieb der Linien 800 bis 802 lägen nicht vor. Die Universitätsstadt Gießen habe als Aufgabenträgerin für den öffentlichen Personennahverkehr bereits im Jahr 2013 im Rahmen der Ausschreibung zur Vergabe der Buslinien im Amtsblatt der EU zum Ausdruck gebracht, dass eine Vergabe hinsichtlich der Linien 800 bis 802 nur gemeinsam mit den übrigen Linien des Stadtverkehrs erfolgen könne. Die Vergabe sämtlicher ausgeschriebener städtischer Buslinien habe deshalb einheitlich erfolgen müssen, sodass es dem Regierungspräsidium Gießen verwehrt gewesen sei, die Linien 800 bis 802 gesondert an die Stadtwerke Gießen AG & MIT.BUS GmbH GbR zu vergeben. Aus demselben Grund komme auch eine gesonderte Vergabe an die Klägerin nicht in Betracht.

Berufung zulässig

Im Verfahren 6 K 2956/18.GI hat die Stadt Gießen selbst die der Stadtwerke Gießen AG & MIT.BUS GmbH GbR erteilte eigenwirtschaftliche Genehmigung für den Betrieb der 800er-Linien angefochten und deren Aufhebung begehrt. Dieser Klage hat das Gericht aus den zuvor genannten Gründen ebenfalls entsprochen. Die Urteile, die ohne mündliche Verhandlung ergingen, sind noch nicht rechtskräftig. Die Beteiligten können binnen Monatsfrist Berufung vor dem Hessischen Verwaltungsgerichtshof in Kassel einlegen. Die Berufung ist wegen grundsätzlicher Bedeutung der Rechtssache zugelassen