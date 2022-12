Verhandlungen um Uni-Klinikum Gießen-Marburg vor Abschluss

Planungssicherheit am Uniklinikum Gießen-Marburg für Land, Betreiber und Mitarbeiter? Am Montag haben das Land Hessen, die Rhön Klinikum AG und das UKGM einen „Durchbruch“ in den monatelangen Verhandlungen verkündet (Archivfoto). (© Thorsten Richter)

Gießen/Marburg - Die Verhandlungen um die Entwicklung des privatisierten Uni-Klinikums Gießen und Marburg (UKGM) haben offenbar einen großen Schritt nach vorn gemacht. In den Gesprächen hätten das Land Hessen, die Rhön Klinikum AG und das UKGM einen Durchbruch erzielt, um ein neues Zukunftspapier zur Zusammenarbeit und Absicherung des Investitionsbedarfs für die nächsten zehn Jahre zu schließen, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung vom Montag.

Das Land und die zum Asklepios-Konzern gehörende Mehrheitseignerin Rhön-Klinikum AG verhandeln seit Monaten über die Weiterentwicklung und finanzielle Ausstattung des UKGM. Wesentliche Punkte sind Fördermittel des Landes für Investitionen sowie der Verzicht betriebsbedingter Kündigungen. Hintergrund der Gespräche ist, dass Rhön eine bisherige sogenannte Zukunftsvereinbarung für das UKGM gekündigt hatte. Die darin festgezurrten Regelungen und Absprachen zwischen Land und Konzern wären Ende des Jahres ausgelaufen.

Mit der angekündigten Einigung gebe man vor Weihnachten allen Beschäftigten das klare Signal zur Sicherung des Klinikums in den Bereichen Krankenversorgung sowie Forschung und Lehre, erklärten Wissenschaftsministerin Angela Dorn (Grüne), Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) sowie UKGM und Rhön Klinikum. Das Land und die UKGM wollten in den nächsten zehn Jahren mindestens 800 Millionen Euro an den Standorten Gießen und Marburg investieren.

Keine Kündigungen oder Ausgliederungen

Das Land stelle der UKGM voraussichtlich jährliche Investitionsmittel für neuestes medizinisches Gerät und Baumaßnahmen zur Verfügung. Beginnend mit dem Jahr 2023 erhalte das UKGM eine Landesförderung in Höhe von 48,15 Millionen Euro. Dieser Betrag werde in festgelegten Raten über zehn Jahre hinweg jährlich gesteigert. Das UKGM seinerseits werde Mittel bereitstellen, die sich im selben Maß wie die Landeszuwendungen steigern, beginnend im Jahr 2023 mit 23,5 Millionen Euro an Investitionsmitteln sowie 5,35 Millionen Euro für Forschungsprojekte. Sollten die Eigenmittel des UKGM nicht ausreichen, werde die Rhön-Klinikum AG diese bereitstellen. Das UKGM verpflichte sich weiter, auf betriebsbedingte Kündigungen und auf die Ausgliederung von Betriebsteilen zu verzichten.

Der Ärztliche Geschäftsführer des UKGM, Werner Seeger, erklärte: „Nach jahrelangen Bemühungen, die sichere Verfügbarkeit von Investitionsmitteln für die Zukunftssicherung des UKGM zu erreichen, ist dieses ein historischer Tag.“ Tobias Kaltenbach, Vorstandsvorsitzender der Rhön Klinikum AG, ergänzte: „Unser Ziel ist es, unserer Verantwortung gerecht zu werden und dafür zu sorgen, dass die Arbeitsplätze in Gießen und Marburg sicher sind, Spitzenmedizin an beiden Standorten gewährleistet ist und das UKGM eine langfristig gute Zukunft hat.“

Laut dem Betriebsratsvorsitzenden am UKGM-Standort Gießen, Marcel Iwanyk, ist die Einigung „grundsätzlich zu begrüßen“, und das auch aus Sicht der Beschäftigten. Denn bei diesen habe die Situation der vergangenen Monate und damit einhergehende Unsicherheit „für ganz viel Unruhe“ und auch Abwanderungen zu anderen Krankenhäusern gesorgt.

Die Präsidenten der Universitäten Gießen und Marburg, Joybrato Mukherjee und Thomas Nauss, erklärten zur Einigung: „Wir begrüßen diese Verständigung sehr. Sie ist für die zukünftige Entwicklung unseres universitätsmedizinischen Forschungs- und Wissenschaftsstandortes von unschätzbarer Bedeutung.“

Im Ergebnis würden dem UKGM so in den nächsten zehn Jahren mehr als 800 Millionen Euro für Investitionen zur Verfügung stehen, teilt das Wissenschaftsministerium mit.

Projektlisten vereinbart

Das Land und die beiden Universitäten sowie deren Fachbereiche Medizin hätten mit dem UKGM und Rhön Projektlisten unterschiedlicher Prioritäten für die Verwendung der Investitionsgelder vereinbart. Die Bauprojekte der ersten Priorität würden vom UKGM bevorzugt umgesetzt. Die Baumaßnahmen der zweiten Priorität seien davon abhängig, dass die aufgrund der aktuellen Inflation und der Baukostensteigerung von Land und UKGM bereitgestellten Gelder ausreichen.

Die Maßnahmen der Priorität 1 enthalten aus der Umsetzungsvereinbarung 2017 noch die Kapazitätserweiterung des Klinikums und des Kinderherzzentrums/Kinderklinik in Gießen sowie den Neubau der Erwachsenen-Psychiatrie und die ersten Bauabschnitte zur Sanierung von Zentral-OP und Intensivstationen in Marburg.

In Gießen sollen daneben die Zahnklinik und die Generalsanierung „Alte Frauenklinik“ sowie ein Funktionsneubau Zentrallabor, Apotheke, Rechenzentrum und Zentralsterilisation umgesetzt werden.

Ein solcher Funktionsneubau soll auch am Standort Marburg entstehen, darüber hinaus unter anderem die vollständige Umsetzung der Modernisierung des ersten Bauabschnittes der Psychiatrie sowie die Sanierung und der Teilneubau der Zahnklinik. Darüber hinaus haben sich die Beteiligten auf eine „Offensive Pflege und Ausbildung“ verständigt, um den Bau von Wohnraum für Azubis und Pflegekräfte in Gießen und Marburg zu verwirklichen.

Das Uniklinikum mit seinen beiden Standorten in Gießen und Marburg war 2006 vom Land an die Rhön-Klinikum AG verkauft worden, die mittlerweile vom Klinikkonzern Asklepios übernommen wurde. Die umstrittene Privatisierung war bundesweit die erste eines Uniklinikums – und ein Politikum in Hessen. Immer wieder war seither Kritik an Personalmangel und Arbeitsverdichtung laut geworden.