Verkehr, Wohnen, Klima und noch so einiges mehr

GIESSEN - Nachdem sich die fünf OB-Kandidaten am Samstag auf dem Kirchenplatz bei den anfänglichen Statements warmgeredet hatten, ging es bei der anschließenden Podiumsdiskussion thematisch gleich in die Vollen: Mit dem geplanten Verkehrsversuch mit Fahrradspuren auf dem Anlagenring wurde als Erstes das wohl umstrittenste Stadt-Thema der vergangenen Monate angepackt. Beim munteren Frage-Antwort-Spiel zwischen den Kandidaten und dem Moderatoren-Duo Stephan Scholz (Anzeiger) und Burkhard Möller (Allgemeine) blieben die OB-Anwärter bei ihren altbekannten Positionen: Während Alexander Wright (Grüne) findet, dass der Anlagenring in seiner jetzigen Form "die Attraktivität der Innenstadt schmälert" und die Stadtentwicklung laut Frank-Tilo Becher (SPD) "Experimentierfelder braucht", hält Frederik Bouffier (CDU) den Verkehrsversuch weiterhin für "falsch. Man probiert hier an der Hauptschlagader einfach mal sowas aus", vermisst er eine Datengrundlage. "Wir sind stärker Einpendler- als Auspendlerstadt", gab der Christdemokrat zu bedenken. Thomas Dombrowski (parteilos) macht sich derweil für eine "vernünftige Planung" ohne negative Auswirkungen auf den Einzelhandel und für "Fairness im Straßenverkehr" stark. So habe er mit Busfahrern gesprochen, die aufgrund der Zunahme von Radfahrern "Angst" hätten, einen Radler zu "überfahren". Wohingegen Marco Rasch (Die Partei) meinte, "Autofahren am besten gleich ganz zu verbieten, damit endlich Ruhe ist".

Aus Sicht von Becher sollte in der Stadt "in erster Linie Raum für Fußgänger sein". Eine Aussage, die spontanen Beifall zahlreicher Zuhörer auslöste. Bouffier dagegen musste sich für seine unkritischere Haltung zum Auto auch schon mal missbilligende Rufe gefallen lassen. Als offenbar Einziger in der Runde hält er es weiterhin für notwendig, zu prüfen, ob sich eine Tiefgarage unter dem Brandplatz realisieren lässt. Als Alternative schlug Bouffier die Nutzung der universitären Parkflächen hinter dem Zeughaus vor; eine Idee, der auch Becher nicht völlig abgeneigt zu sein scheint. Wright indes favorisiert den Messeplatz und den Einsatz von Shuttlebussen. Doch zurück zum Brandplatz: Laut dem Grünen-Politiker könnte aus diesem "ein Ort zum Treffen und Austauschen entstehen, ohne etwas konsumieren zu müssen", plädiert er für eine Neugestaltung.

Auch Becher sieht Chancen, diese Fläche, für die Menschen "zurückzugewinnen": "Der Brandplatz kann ganz entscheidend für die Stadtentwicklung sein." Das Bild, das der Platz jetzt biete, erinnere mehr an die 50er-Jahre. Der Sozialdemokrat fordert darüber hinaus neben dem neuen Parkleitsystem auch eine App, die Auswärtigen schon vorher anzeige, wo in Gießen "wie viele Parkplätze noch frei sind". Der Parksuchverkehr wird im Übrigen von allen Kandidaten als Übel angesehen, zumal es immer wieder vorkomme, dass bei der Suche erfolglose Autofahrer "panisch auf der Straße wenden" und dabei Passanten auf Gehwegen gefährden, wie Wright schilderte.

Ein weiteres emotional begleitetes Diskussionsthema ist der Mangel an Wohnraum und steigende Mieten. Dass viele den Eindruck hätten, es werde zu langsam gebaut, erklärte Becher mit dem gleichzeitigen Sanierungsbedarf bei Bestandsbauten. Generell müsse aber die Bautätigkeit "intensiviert" werden, was auch für Sozialwohnungen oder studentische Unterkünfte gelte. "Das größte Plus, das die Stadt hat, ist die Wohnbau", ließ Becher noch wissen. Aus Sicht von Bouffier sollte es "für alle Bürger ein gutes Wohnangebot geben". Daher möchte er auch dem privaten Wohnungsmarkt mehr helfen, sei es nun bei "Möglichkeiten zum Aufstocken" oder einer flexibleren Umsetzung der Stellplatzsatzung. Wright will indes "mehr Tempo bei Sozialwohnungen machen". Neue Unterkünfte sollten ebenso "altersgerecht" gebaut werden. Becher brachte dann "die modulare Bauweise" ins Spiel, woraus er sich weitere Lösungen erhofft, damit es gelinge, "den Bedürfnissen gerecht zu werden".

Dombrowski warf den regierenden Stadtparteien vor, in Sachen Wohnraum in den vergangenen sechs Jahren "geschlafen" und viel zu wenig getan zu haben. Statt Sozialwohnungen ziehe er die Bezeichnung "bezahlbaren Wohnraum" vor, und von diesem müsse in Stadt wie auch Landkreis "für alle Schichten mehr gebaut werden", betonte der parteilose Kandidat.

Als letzten Punkt ihrer vorbereiteten Fragen wollten die Moderatoren von den OB-Anwärtern wissen, was Gießen und seine Bürger alles für den Klimaschutz tun können. Becher schlug neben mehr Photovoltaikanlagen und Wasserstoff-Stadtbussen ("Der Nahverkehr muss klimaneutral werden") auch vor, die Stadtwerke, was das Heizen betrifft, "mehr in die Verantwortung zu nehmen". Für Bouffier ist "Gießen 2035Null" ein "extrem ambitioniertes Ziel", das nur erreicht werden könne, "wenn jeder Einzelne etwas dazu beiträgt". Zudem verwies er auf das Baumprogramm der CDU, das bis zum Ende des Jahrzehnts jährlich 3000 Neupflanzungen (für jedes Neugeborene ein Baum) vorsieht. Noch besser für die Sauerstoffproduktion geeignet seien sogenannte Algenbäume, ergänzte er.

"Bäume allein werden uns aber nicht retten", machte Wright deutlich. Es gelte ebenso, "die Erneuerbaren Energien auszubauen". Für den Grünen sind daher die Stadtwerke künftig "als Partner stärker gefragt als bisher". Rasch hingegen will "auf vollkommene Freiwilligkeit setzen" und selbst eine "Klimadiktatur" ausrufen. Hierfür erntete der Vertreter der Gruppierung Die Partei zwar Lacher, zwischenzeitlich musste sich Rasch aber auch mal "Aufhören"-Rufe aus den Kreisen der Zuhörer gefallen lassen. Beifall brandete zudem von einigen auf, als Dombrowski seinen Kontrahenten darauf hinwies, eine OB-Wahl sei "eine ernste Sache und keine Comedy".

Bei den Fragen aus dem Publikum war man gleich wieder beim Verkehr und einem weiteren Aufregerthema: der Philosophenstraße. Soll die viel genutzte Verbindungsstrecke, wie vor allem Verkehrswendeaktivisten fordern, zur Fahrradstraße umgewandelt werden, oder soll sie weiter für Autos frei sein, ergänzt um einen noch zu bauenden Rad- und Fußweg? Für Bouffier stellt sich erstere Frage gar nicht: "Die Wiesecker wollen, dass die Straße für den Autoverkehr offenbleibt und einen Rad- und Fußweg." Überhaupt halte er es "aus ökologischen Gesichtspunkten für unklug", hier "so ideologisch zu handeln", kritisierte er die Gegenseite. Becher machte darauf aufmerksam, dass der zusätzliche Streifen für Fußgänger und Radler längst "auf den Weg gebracht ist"; zugleich zeigte er sich als Befürworter eines Verkehrsversuchs. Laut Wright brauche es dort allerdings "sofort Verbesserungen für den Radverkehr". In diesem "naturgeschützten Gebiet" gelte es jedoch, behutsam vorzugehen, als Beispiel nannte er den in den Wiesen am Boden brütenden Wachtelkönig. Danach machte ein Lehrer der Gesamtschule Gießen-Ost seinem Unmut Luft, dass während der vorherigen eineinhalb Stunden Schulen und ihre Probleme so gut wie gar nicht behandelt worden waren. "Warum findet dieses Thema bei Ihnen nicht mehr statt?", wollte er von allen Kandidaten wissen. Das schien offenbar auch Rasch zu ärgern, "denn Schüler sind unsere Stammwähler". Schon allein deshalb "sollte der Freitag als schulfreier Tag beibehalten werden", meinte er in Anspielung auf die "Fridays for Future"-Bewegung.

Bouffier kündigte an, sich dafür starkmachen zu wollen, an Schulen Digitalisierung und bauliche Defizite, wie etwa bei Schulsporthallen, schnellstens zu beheben. Neben Sanierungen ist es Wright auch ein Anliegen, "Kinderfußwege" einzuüben, gelte es, sie zu motivieren, "wieder mehr zu Fuß zur Schule zu gehen". Die Frage des Lehrers nach oftmals fehlenden Luftfiltern zum Schutz vor Corona blieb dagegen unbeantwortet. Die allerletzte Frage aus dem Publikum oblag Lutz Hiestermann. Der Mitbegründer des Vereins "Lebenswertes Gießen", der für die Fraktionsgemeinschaft aus Gigg und Volt im Stadtparlament sitzt, wollte von allen Kandidaten mit "Ja" oder "Nein" wissen, ob sie nach ihrer Wahl zur Erfüllung des Bürgerantrags für ein klimaneutrales Gießen bis zum Jahr 2035 "alle erforderlichen Mittel einsetzen und den Verpflichtungen nachkommen werden". Vier der Kandidaten bejahten dies, wobei sich die Begeisterung bei Bouffier offenbar in Grenzen hält: "Der Beschluss wurde so gefasst, daher werden wir uns danach richten", ließ er wissen. Nur Rasch antwortete mit "Nein", um sogleich hinzuzufügen, ihm sei 2035 eigentlich "zu spät".

Nach zwei Stunden - und nur unterbrochen vom Geläut des Stadtkirchenturms um zwölf Uhr - war die Veranstaltung zu Ende. Der Applaus der etwa 300 Zuhörer fiel nicht unbedingt überschwänglich aus, doch zumindest höflich.