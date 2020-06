Verkehrsbehinderungen in Gießen zu erwarten

Am heutigen Freitag demonstriert "Fridays For Future" in der Innenstadt. Archivfoto: Falk

GIESSEN (olz). An diesem Freitag starten die Klimaaktionstage in der Innenstadt. Sie laufen bis Sonntag und bringen eine Reihe von Verkehrsbehinderungen mit sich. Speziell am Samstag leiten die Stadtwerke wegen einer Sperrung in der Grünberger Straße wie bereits berichtet eine Reihe der Stadtbusse um. Los geht es am heutigen Freitag um 12 Uhr am Berliner Platz.

"Fridays For Future"

Dort startet eine Fahrrad-Demonstration mit einer Auftaktkundgebung, die "Fridays For Future" organisiert. Vom Rathausvorplatz führt die Strecke über Ludwigsplatz, Ludwigstraße, Wilhelmstraße, Frankfurter Straße, Selterstor, Südanlage, Ostanlage, Nordanlage Westanlage, Südanlage zurück zum Berliner Platz. Wegen der aktuellen Bauarbeiten in der Frankfurter Straße kann es zu einer Änderung der Strecke über die Liebigstraße und Bahnhofstraße auf den Anlagenring kommen. Demonstriert werden muss auf der rechten Straßenseite, auf dem Anlagenring stehen den Demonstranten in einer Fahrtrichtung beide Fahrspuren zur Verfügung. Zu Verkehrseinschränkungen dürfte es am Freitag nur während des Demonstrationszugs kommen. Am Samstag sieht die Situation insoweit anders aus, da ein Straßenfest im Bereich Grünberger Straße, Ludwigsplatz und Berliner Platz auf dem Programm steht. Rechte Fahrspur und Gehweg der Grünberger Straße stadteinwärts gehören nicht zur Demonstrationsfläche, zu der am Berliner Platz die Fahrspuren stadtauswärts und die äußere linke Fahrspur stadteinwärts gehören. Zusätzlich vorgesehen ist eine Fahrraddemonstration, die am Samstag um 16 Uhr am Berliner Platz beginnt und gegen 17 Uhr auf dem Ludwigsplatz endet. Sie verläuft vom Rathausvorplatz über Südanlage, Selterstor, Westanlage, Nordanlage, Asterweg, Egerländer Straße, Reichenberger Straße, Troppauer Straße, Sudetenlandstraße, Marburger Straße, John-F.-Kennedy-Platz, Walltorstraße, Lindenplatz, Kirchenplatz, Marktplatz, Schulstraße, Neuen Bäue und Berliner Platz. Der dritte Klimaaktionstag findet am Sonntag auf dem Kirchenplatz statt.

"Gießen 2035Null"

Initiiert hat die Klimaaktionstage, an denen sich zahlreiche Initiativen beteiligen, das Bündnis "Gießen 2035Null", dessen Bürgerantrag zur Klimaneutralität die Stadtverordnetenversammlung im vergangenen September beschlossen hat.