Verkehrsbelastung in der Weststadt reduzieren

Im Winterschlaf: das Vereinsgelände der Bürgervereinigung. Das von der Stadt gepachtete Grundstück ist 2200 Quadratmeter groß.

GIESSEN - 132 Jahre alt ist die Bürgervereinigung Sachsenhausen und zählt mit zu den ältesten Gießener Vereinen. Unter solchen Bedingungen wie kürzlich fand allerdings noch nie eine Jahreshauptversammlung statt. Die Mitglieder mussten sich anmelden, wenn sie an der Versammlung im Bistro der Jugendwerkstatt teilnehmen wollten. Der Raum war so eingerichtet, dass der Abstand von 1,50 Meter eingehalten wurde, alle 30 Minuten wurde die Jahreshauptversammlung unterbrochen, und die Fenster zum Lüften geöffnet. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes war Pflicht. Nach den Wahlen ist der Vorstand nicht vollständig und auch der Blick in die Zukunft verheißt mögliche Probleme im Vereinsleben. Der Anzeiger sprach mit dem wiedergewählten Vorsitzenden Erich Jakob, der seit 1984 Mitglied der Bürgervereinigung ist und seit 30 Jahren als Kassenwart zum Vorstand zählt.

Herr Jakob, Sie sind seit sieben Jahren Vorsitzender der Bürgervereinigung, die mehr als ein normaler Verein ist und sich auch in das gesellschaftliche und politische Leben einmischt. Haben Ihre Aktivitäten durch die Corona-Pandemie gelitten?

Alle Feierlichkeiten mussten abgesagt werden. Daher sind auch Einnahmen weggebrochen, was sehr schmerzhaft war. Abgesehen von der sozialen Komponente, die bei uns wichtig ist.

Welche Schwerpunkte bildeten im vergangenen Jahr das Geschehen in der Vereinigung?

Die starke Verkehrsbelastung in der Weststadt ist eine Herausforderung. Deshalb ist es wichtig, bei Besprechungen vor Ort und durch Eingaben an den Magistrat Lösungsmöglichkeiten vorzuschlagen oder Alternativen aufzuzeigen. Das bedeutet, dicke Bretter zu bohren.

Bei der Neuwahl des Vorstandes konnten nur die Positionen des Vorsitzenden und Ihres Stellvertreters mit Michael Zill besetzt werden. Dazu gibt es einen Berater, der die älteren Mitglieder vertritt. Ist so eine kontinuierliche Arbeit auf Dauer möglich?

Das Vereinsrecht bietet viele Möglichkeiten, den Verein weiterzuführen, auch dann, wenn vorübergehend nicht alle Positionen besetzt werden konnten. Corona ist hier eine besondere Herausforderung geworden.

Welche gravierenden Ereignisse

bilanzieren Sie für das vergangene Jahr?

Lob gab es vom Veterinär- und Umweltamt für unsere hygienischen Maßnahmen im Bootshaus. 10 000 Euro haben wir in die Hand genommen, um die Installationen und den Innenausbau auf Vordermann zu bringen. Wichtig ist für uns auch, sich bei den Veranstaltungen unter Federführung des Diakonischen Werkes bezüglich Verkehrsplanung, Busverbindungen, Schulwege, Sicherheit und Müll einzubringen.

Welche Forderungen kommen aus dem Stadtteil an die Politik in der Stadt?

Wir kämpfen dafür, dass die Konrad-Adenauer-Brücke vierspurig ausgebaut wird. Ein Radweg nach Launsbach ist nötig, der auch von der Gemeinde Wettenberg gefordert wird. Der Hol- und Bringdienst mit Elterntaxi für die Westschule sollte über die Carlo-Mierendorff-Straße abgewickelt werden. Eine Besprechung vor Ort führte zu neuen Überlegungen. Die Ampel Carlo-Mierendorff-Straße sollte als 'Pförtner Ampel' den Verkehr in der vorderen Krofdorfer Straße staumäßig entzerren, weil davon auch die pünktliche Abwicklung des Busverkehrs betroffen ist..

Wie sind Ihre Pläne für das kommende Jahr mit Blick auf den gesellschaftlichen Part in der Bürgervereinigung?

Wir brauchen ein Konzept zur zukünftigen Nutzung und Gestaltung des Freizeitgeländes und der Gaststätte. Das von der Stadt gepachtete Grundstück ist 2200 Quadratmeter groß. Mit Interessierten wurden bereits Besprechungen geführt. Doch: Wegen Corona gibt es momentan keine Planungssicherheit für unsere 66 Mitglieder.

Neben Vorstandswahlen und Berichten standen auch Ehrungen langjähriger Mitglieder auf der Tagesordnung. Die Geehrten erhielten zur Erinnerung eine Urkunde mit dem Spruch von Martin Luther: "Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen." Als Geschenk dazu gab es allerdings keinen Apfelbaum, sondern ein "Evergreen": Euonymus japonicus 'White Spire", einen japanischen Spindelstrauch.