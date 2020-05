Verkehrsdienst führt mehrere Kontrollen durch

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Gleich mehrere Verkehrskontrollen führten Beamte des Verkehrsdienstes und der Gießener Polizeistation durch. Die erste Kontrolle wurde bereits am letzten Freitag durchgeführt.

In der Gießener Ringallee, Ecke Gutfleischstraße zogen die Beamten des Gießener Verkehrsdienstes einen Rollerfahrer aus dem Verkehr. Das als sogenannte Mofa (Höchstgeschwindigkeit 25 km/h) zugelassene Fahrzeug war offenbar erheblich verändert. Es stellte sich heraus, dass das Mofa 64 km/h erreichen kann. Der Fahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Noch als die Beamten auf einen Abschleppdienst für den sichergestellten Roller warteten, wurden drei weitere Roller kontrolliert, wobei die Fahrer jeweils keine Fahrerlaubnis vorlegen konnten. Alle vier Roller wurden sichergestellt, mehrere Strafverfahren wurden eingeleitet.

17 Gurtverstöße geahndet

Die nächste Kontrolle betraf hauptsächlich Handynutzer und Gurtmuffel. Die Kontrolle, die am Dienstag im Bereich der Friedrich-Ebert-Straße stattfand, wurde durch den Gießener Verkehrsdienst durchgeführt. 17 sogenannte Gurtverstöße wurden geahndet. Fünf Mal mussten Anzeigen wegen der Nutzung von Handys gefertigt werden. Neben weiteren Verstößen wurde ein Rollerfahrer kontrolliert. Auch in diesem Fall stellten die Spezialisten fest, dass der Roller deutlich frisiert war. Auf den jungen Mann kommt nun auch eine Strafanzeige zu.

Per Haftbefehl gesucht

Mehrere Fahrzeuge wurden am späten Dienstagabend im Schiffenberger Weg unter die Lupe genommen. Beamte der Gießener Polizeistation Süd hatten etwa 20 Fahrer bis in die frühen Morgenstunden überprüft. Dabei ging den Beamten ein Mann, der per Haftbefehl gesucht wurde, ins Netz.