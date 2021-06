Verkehrsverstöße an Kreuzung Oswaldsgarten in Gießen: Auch Radfahrer sind keine Engel

Verkehrsknotenpunkt mit erhöhtem Unfallpotenzial: die Kreuzung am Oswaldsgarten. Foto: Leyendecker

GIESSEN - An der Kreuzung vor der Galerie Neustädter Tor treffen tagtäglich und quasi rund um die Uhr die verschiedensten Verkehrsteilnehmer aufeinander: Autofahrer, Fußgänger, Radfahrer und auch motorisierte Zweiräder passieren den zentralen Knotenpunkt. Doch halten sich alle genau an die Verkehrsregeln? Der ACE Auto Club Hessen hat sich die Kreuzung nun zum zweiten Mal innerhalb von neun Monaten genauer angesehen und dabei etliche Verstöße registriert.

Im Zeitraum von 9.30 bis 11.30 Uhr zählten die vier Männer Verkehrsteilnehmer, ihre Verstöße und auffälliges, teilweise sogar gefährliches Verhalten. Der Regionalbeauftragte des ACE, Jens Womelsdorf, berichtet über auffällig viele, nichtblinkende Autofahrer. "Das ist ein signifikantes Problem, besonders, da das natürlich auch die Fahrradfahrer gefährdet." Die Gruppe erfasste 294 Autofahrer, die ohne zu blinken abbogen. 44 Mal wurden die Abstände zu Fahrradfahrern nicht eingehalten und 25 Autofahrer missachteten teils die Vorfahrt und wendeten unrechtmäßig an der Kreuzung.

Drei der Verkehrsteilnehmer fuhren zudem über eine rote Ampel. Ein dutzend Autofahrer hatte zudem ein Smartphone in der Hand und am Ohr. Der Kreisvorsitzende Gerd Wegel hatte an diesem Vormittag vor allem die Fahrradfahrer im Blick. "Bei den Fahrradfahrern haben wir die meisten Verstöße. Die Radfahrer kennen oft keine Verkehrsregeln, scheint mir", erzählt Wegel. Kurze Zeit später stürzt ein Radfahrer, als er von der Straße über den Bordstein auf den Gehweg fahren will. "Sehen Sie, so was meine ich. Wenn man sich einfach an die Regeln gehalten hätte, wäre der Fahrer nicht gestürzt", so Wegel.

Vor allem die Ampel zwischen dem Bahnhaltepunkt Oswaldsgarten und der Neustadt sei eine Art "Hotspot" für Verstöße. "Die Radfahrer steigen nicht ab. Das erlebe und sehe ich tagtäglich. Das ist dann besonders gefährlich, wenn Kinder oder Rollstuhlfahrer die Ampel überqueren", so der Kreisvorsitzende.

Womelsdorf zufolge hatten innerhalb von zwei Stunden 179 Radfahrer die Fußgängerampeln benutzt, 100 von ihnen seien immerhin abgestiegen. Sieben Radfahrer fuhren bei Rot über die Ampel und zwölf weitere telefonierten nebenbei mit dem Handy oder hatten Kopfhörer auf, was ebenfalls nicht erlaubt ist. Erste Beobachtungen an der Kreuzung an der Galerie Neustädter Tor hatte der ACE bereits im Oktober gemacht und dort etliche Verstöße gezählt, wenn auch nicht so gravierend wie jetzt im Juni. Vergleichbar sind diese Zahlen nur bedingt. Im Oktober waren deutlich mehr Leute im Homeoffice und bei der Zählung damals hatte es geregnet, während im Juni die sommerliche Wärme viele Leute auf die Räder trieb.

Wegel und Womelsdorf kritisieren zudem das Verkehrskonzept in Gießen selbst. "Das Konzept für den Anlagenring ist ja grundsätzlich okay, aber im Berufsverkehr wird es massiven Stau geben. Autofahren ist Kampf geworden", betont Wegel. Dann sei auch die CO 2 -Bilanz deutlich höher, als wenn der Verkehr geregelter vonstattengehen würde, meint der Kreisvorsitzende. Zudem kritisiert er, dass es in Gießen zu wenig Abstellmöglichkeiten für Fahrräder gibt.

Für Womelsdorf ist die Ausarbeitung der Radwege teilweise unverständlich. "Auf dem Anlagenring haben wir keinen Radweg, auf den Verbindungsstraßen gibt es einen", so der 42-Jährige. Das sorge eben dafür, dass das Zusammenspiel von Autofahrern, Fußgängern und Radfahrern verbessert werden müsse. "Solange kein schwerer Unfall passiert, solange wird eben nichts verändert", vermutet er bedauernd.