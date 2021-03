Verkehrsversuch auf Anlagenring in Gießen ist beschlossen

Demonstranten unterstützen am Donnerstag den Verkehrsversuch auf dem Anlagenring. Foto: Friese

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Am Ende steht es 30 zu 28. Anders gesagt: Mit den Stimmen von SPD, Grünen, "Gießener Linke" und der Fraktion "Piraten/Bürgerliste" hat die Stadtverordnetenversammlung am Donnerstagabend den Verkehrsversuch auf dem Anlagenring beschlossen. Kernpunkt des Antrags von Sozialdemokraten und Grünen, der auf einem Bürgerantrag basiert: Innerhalb des nächsten halben Jahres soll pro Fahrtrichtung eine Spur nur noch für Fahrräder zur Verfügung stehen. "Es geht hier nicht um contra Auto und pro Fahrrad", sagt Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz (SPD) im Rahmen der bisweilen emotionalen Debatte. Bürgermeister Peter Neidel appelliert erneut, den Anlagenring im Rahmen des Verkehrsentwicklungsplans zu betrachten. "Wir machen bei dem Plan sehr gute Fortschritte", erklärt der zuständige Verkehrsdezernent (CDU). Deutlich plädiert er dafür, den Verkehrsversuch zunächst Fachleuten zur Beurteilung zu überlassen.

Bürgerantrag. Bürgerschaftsversammlung. Tageszeitungsanzeigen von Innenstadtakteuren. Debatten in den sozialen Netzwerken. Selten hat ein politisches Thema in den letzten Jahren so sehr für Aufmerksamkeit gesorgt und polarisiert wie der Verkehrsversuch auf dem Anlagenring. Schon vor der Sitzung der Stadtverordneten ist dieses Engagement am Donnerstag sehr präsent. Denn am Haupteingang der Kongresshalle haben sich schätzungsweise 100 Demonstranten für den Verkehrsversuch versammelt. Und die Emotionalität in der Sache macht auch vor den Stadtverordneten nicht halt.

"Gerechte Verteilung"

"Wir wollen, dass endlich etwas passiert", betont Oliver Jenschke, Mitinitiator des Bürgerantrags, zu Beginn der Debatte. Versprochen habe die Politik in den letzten Jahren viel zum Thema Verkehr. "Es hätte längst etwas passieren müssen", führt Jenschke aus. Warum die Händler aus der Innenstadt in Sachen Verkehrsversuch "so auf die Barrikaden" gehen, verstehe er nicht. Metastudien hätten vielmehr gezeigt, dass derartige Verkehrsmaßnahmen zu Umsatzsteigerungen im Bereich zwischen 30 und 40 Prozent führten. "Gießen ist eine sehr autogerechte Stadt", steigt Christopher Nübel in die Debatte ein. Das mit dem Verkehrsentwicklungsplan betraute Büro hätte bereits verdeutlicht, dass speziell die Kernstadt stark auf Autos ausgerichtet sei, zu Lasten von Öffentlichem Personennahverkehr und Fußgängern. Deshalb gelte es, eine gerechte Verteilung der Verkehrsflächen vorzunehmen. Dabei "geht es nicht um Sperrungen, sondern um einen fachlich gut vorbereiteten Verkehrsversuch", so der sozialdemokratische Fraktionsvorsitzende. Seine Fraktion habe in den letzten fünf Jahren immer wieder auf Möglichkeiten für eine Verkehrswende hingewiesen, wendet sich Matthias Riedl, Fraktionsvorsitzender der "Gießener Linken", an die Zuhörer. "Leider sind wir damit zu oft auf taube Ohren gestoßen", hebt der Stadtverordnete hervor. Insgesamt sei zum Thema Verkehr in der Stadt in den letzten fünf Jahren viel zu wenig geschehen. Dem Vorwurf an die Befürworter des Versuchs, vorab keine Fakten vorgelegt zu haben, begegnet Riedl: "Wie sollen wir Zahlen und Fakten schaffen wenn nicht im Rahmen des Verkehrsversuchs?"

ZWEITER ANTRAG Am Donnerstag hat BID-Vorsitzender Thomas Kirchhof einen weiteren Bürgerantrag auf der Internetseite giessen-direkt.de auf den Weg gebracht. Unter dem Motto "Für eine vernünftige Verkehrsplanung" fordert er den Magistrat unter anderem auf, Verkehrsentwicklungsplan und Nahverkehrsplan möglichst schnell fertigstellen zu lassen. Der Antrag plädiert für ein geordnetes verkehrspolitisches Vorgehen. (olz)

Es sei keinesfalls so, dass in den letzten Jahren für den Radverkehr in Gießen nichts geschehen sei, bringt sich Dr. Bettina Speiser von den Grünen in die Diskussion ein. "Es hat sich viel getan, aber es hat sich nichts am Anlagenring getan", erinnert die Parlamentarierin. In erster Linie sei der Aspekt des Klimaschutzes leitend für den nun zur Debatte stehenden Versuch. "Der Bericht zu '2035Null' zeigt klar, wie sehr sich der Verkehr ändern muss", unterstreicht Speiser.

Selbstverständlich müsse sich an der verkehrlichen Erschließung der Stadt und dem Nutzerverhalten der Verkehrsteilnehmer etwas ändern, erläutert Fraktionsvorsitzender Heiner Geißler von den Freien Wählern. "Wir sind nicht gegen eine Verkehrswende", unterstreicht der Gießener. Die Autos müssten weniger werden in der Stadt, allerdings nicht dadurch, dass man faktisch die Einfahrt verbiete. Kunden aus dem Umland würden in der Folge einfach woanders hinfahren. "SPD, Grüne und Linke wollen hier ihre Ideologie durchdrücken. Das wird zu Umsatzrückgängen und Insolvenzen führen. Sie machen es dem Gießener Handel sehr, sehr schwer", wendet sich Geißler an die Befürworter. Mit seinem Antrag, den Versuch zu verschieben, scheitert er am Ende. Der Handel bezeichne den Verkehrsversuch zurecht als politisch verantwortungslos, meint Dr. Klaus Dieter Greilich. "Er wird dem von Corona gebeutelten Handel den Rest geben", denkt der Fraktionsvorsitzende der FDP. "In der Stadt bangen Menschen wegen Corona gerade um ihre Existenz", merkt Fraktionsvorsitzende Sandra Weegels von der AfD an. Doch die Stadt versenke nun Geld in einem Verkehrsversuch. Er habe politisch schon viel erlebt, berichtet Klaus Peter Möller. "Aber es war noch nie der Fall, dass ein so komplexes Thema eine Woche vor einer Kommunalwahl auf die Tagesordnung kommt", wertet der Unionsfraktionsvorsitzende. Wer es damit wirklich ernst meine, solle sich Zeit nehmen und mit "allen Beteiligten im Vorfeld sprechen, bevor man sich politisch positioniert. Das wäre eine echte Beteiligungsgesellschaft", pointiert Möller. Der Verkehrsentwicklungsplan laufe bereits, und es gehe nur noch um Monate.