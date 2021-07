Verkehrsversuch in Gießen: Erst simulieren, dann realisieren

Radspur auf dem Anlagenring? Einen solchen Verkehrsversuch könnte man vorab simulieren, meint Prof. Jörg Pfister. Symbolfoto: Schäfer

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Selbstbewusst einerseits gibt er sich, bescheiden andererseits: "Ich habe das Rüstzeug. Jedoch nicht die Lösung." Prof. Jörg Pfister von der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) hält bei der Agenda-Gruppe "Nachhaltige Mobilität" seinen Vortrag "Evaluierung und Wirkungsabschätzung von Maßnahmen zur nachhaltigen Mobilität." Am THM-Standort Friedberg beschäftigt er sich mit Simulationstechnologie im Verkehrsbereich. "Umweltorientiertes Verkehrsmanagement" beinhaltete vor wenigen Jahren seine Arbeit für den "Green-City-Plan Gießen". Seine vorlesungskonformen wissenschaftlichen Ausführungen zum Thema sind, wie Gremiumsleiter Klaus Hass offen bekennt, "für mich schwer zu verdauen".

Pfister zufolge sind die vier wichtigen Ziele im Verkehr: "Verkehrssicherheit erhöhen, Effizienz verbessern, Emission reduzieren und Komfort steigern". Versachlichung der Prozesse stünde Handlungsdruck durch regulatorische Vorgaben und Bürgerinitiativen entgegen; so auf die Bundesregierung mit einem klimaneutralen Deutschland bis 2045 und auf den hiesigen Magistrat mit einem klimaneutralen Gießen bis 2035. "Eine eierlegende Wollmilchsau ist erwünscht, doch gibt es die nicht", meint der Hochschullehrer. Bei durchgeführten Verkehrsversuchen kritisiert er die immer wieder fehlende oder nur sehr eingeschränkte Wirkungskontrolle auf Verkehr und Umwelt. Bereits während der Planung einer Maßnahme sollte eine Abschätzung der zur erwartenden Wirkung anhand einer Simulation erfolgen. Nach der Realisierung müssten die prognostizierten Wirkungen kontrolliert werden. Zu analysieren sei, was als Wirkung auf eine bestimmte Maßnahme tatsächlich ursächlich gewesen ist. Seien es beispielsweise in Gießen derzeit die gasbetriebenen Busse oder die Pandemie, wodurch weniger Verkehrsemission stattfinde. Bei der Simulation repräsentativer Szenarien eines umweltorientierten Verkehrsmanagements könne für unsere Stadt das Szenario eines Verkehrsversuches mit Radler- und Busspur vorab modelliert werden. Als Ergebnis erhalte man die Fahrprofile für jeden Verkehrsteilnehmer.

Subjektives Gefühl

Vergangenes Jahr hätten seine Studenten, so der Professor, Untersuchungen zum Tempolimit auf Autobahnen durchgeführt. Herausgekommen sei, dass einem subjektiven Gefühl eines hohen Zeitgewinnes ohne Tempolimit ein nur geringer tatsächlicher gegenübergestanden hätte. "Bei Bus statt Auto ist das ähnlich." Die Einschränkungen seien tatsächlich minimal.

Die großen Verkehrsmengen führten immer wieder zu merklichen Verkehrs- und Umweltbelastungen. Bereits kleine Störungen zögen langanhaltende Behinderungen nach sich. Im besonderen Maße davon betroffen sei der Stadtverkehr. Als Lösungsansatz sieht Pfister die Umsetzung wirksamer Strategien als ein wichtiges Instrument, um diese Herausforderungen anzugehen: Home-Office könne Verkehr vermeiden, der Umstieg auf den Umweltverbund könne Verkehr verlagern. Zeitliche Entzerrung durch Gleitzeiten im Arbeitsleben und unterschiedliche Schulanfangszeiten könne das Verkehrsaufkommen verringern. Alternativroutensteuerung und Tempo 30 könne die Verkehrsströme verflüssigen.

Übertragen auf die Situation der Stadt Gießen sei der Ansatz die systematische Weiterentwicklung der verkehrstechnischen Infrastruktur der intelligenten Verkehrssysteme. Es gelte, ein intermodales Mobilitäts- und Verkehrsmanagement zu etablieren, basierend auf aktuellen Zahlen des MIV (Motorisierter Individualverkehr), Echtzeitdaten des ÖPNV (Öffentlicher Personennahverkehr) und belastbare und detaillierte Nachfragedaten des Nahverkehrs von Radfahrern und Fußgängern.

Eine Wirkung der Maßnahmen bedinge eine möglichst detaillierte und akkurate Kenntnis der Verkehrsabläufe. Für Gießen bedeute dies, eine Schnittstelle zum Verkehrsrechner zu erhalten, der die LSA-Detektion verarbeitet. (LSA steht für Lichtsignalanlage, im Sprachgebrauch: Verkehrsampel.) Diesbezüglich sei er mit der Stadt im Gespräch, ohne dass es bisher für ihn eine konkrete Zusage für den Erhalt so einer Schnittstelle gegeben habe.

Innovationsstudie

Eine Innovationsstudie zu einem Reallabor "Öffentlicher Individualverkehr" mit einer begleitenden Arbeitsgruppe aus der "Agenda 21" ist das Anliegen, das Dr. Nobis Volkhard am Herzen liegt. Gemeint ist damit ein ÖPNV mit kleinen Kabinen, die schienengebunden den Verkehrsteilnehmer nonstop zu seinem individuellen Ziel bringen sollen. Dies katapultiert Jörg Bergstedt von der "Saasener Projektwerkstatt" schier auf die Palme. "Wie sollen wir zu weniger motorisiertem Verkehr durch Rad und RegioTram gelangen, wenn wir so ein Projekt verwirklichen wollen?", fragt er in die Online-Runde. Die Antwort von Volkhard mit dem Vergleich von Fahrten mit Gondeln können nicht wirklich überzeugen. Dutzende von Fahrkabinen in der Warteschlange am Bahnhof mag sich so niemand realitätsnah vorstellen. Quasi den Todesstoß gibt dann diesem Ansinnen der THM-Professor, der ein solches Vorhaben schon in der Planung - "so eine Million Euro an Kosten etwa" - als weitab jeglicher Finanzierungszusage sieht.