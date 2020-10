Verkehrsversuch: Lösung für Rathenaustraße in Gießen

Keine "Landebahn": Nach Meinung von Bürgermeister Peter Neidel wird die Rathenaustraße anders wirken, wenn die Arbeiten abgeschlossen sind. Archivfoto: Scholz

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Im Philosophikum verändert die Justus-Liebig-Universität bekanntermaßen ihr Gesicht. Und der Campusplatz im Bereich Rathenaustraße liegt quasi im Herzen der Neugestaltung. Welche Geschwindigkeit soll auf der Straße vor, hinter und im Bereich des Platzes gelten? Diese Frage hatte zuletzt für politische Diskussionen gesorgt. Doch die Koalition aus SPD, CDU und Grünen hat jetzt eine Lösung gefunden: Im Rahmen eines Verkehrsversuchs soll von der Brücke des Klingelbachs bis zum Kreisel am Alten Steinbacher Weg Tempo 30 gelten. Das Tempolimit im Bereich des neuen Platzes wird die Straßenverkehrsbehörde nach Fertigstellung des Philosophikums beobachten und gegebenenfalls den Erfordernissen anpassen.

Der Auslöser der Debatten: Bislang ist nur im Bereich des neuen Campusplatzes Tempo 30 angeordnet. Davor und dahinter gilt Tempo 50, was allerdings dem Kompromiss der Koalitionäre widerspricht. Sie hatten sich auf die Regelung verständigt, die jetzt im Versuch umgesetzt werden soll.

Linke will Tempo 20

Der Fraktion "Gießener Linke" ist das zu wenig, wie Stadtverordneter Michael Janitzki in der letzten Sitzung des Bauausschusses deutlich machte. "Wir hatten gehofft, dass die Koalition zu einer besseren Lösung kommt", sagte der Politiker. Er verwies darauf, dass die Straße am neuen Platz im Bebauungsplan als "Verkehrsberuhigter Geschäftsbereich" ausgewiesen ist, weshalb Tempo 20 gelten könne. "Wir sehen dort eine Gefährdung für Fußgänger, gerade in der Dunkelheit", resümierte Janitzki.

Es handele sich bei der Geschwindigkeitsbeschränkung um eine straßenverkehrsrechtliche Anordnung, die "die Straßenverkehrsbehörde nach Recht und Gesetz trifft. Entscheidungen über Geschwindigkeitsbeschränkungen sind der Stadtverordnetenversammlung entzogen und unterliegen der Fachaufsicht des Regierungspräsidiums. Wir können nicht einfach anordnen, was wir wollen", erklärte Peter Neidel. Der Bürgermeister wies auf den Koalitionswillen hin, nach dem von der Brücke des Klingelbachs bis zum Kreisel Tempo 30 gelten soll. Nach Rechtslage sei die Straßenverkehrsbehörde jedoch der Auffassung, dass nur im Bereich des neuen Campusplatzes Tempo 30 gelten muss. "Wir haben hier das Dilemma, dass der politische Wille nicht mit der Rechtslage in Einklang steht", führte Neidel aus. Um zu einer Lösung zu kommen, wolle man nun den Verkehrsversuch durchführen. Neidel: "Wir können dann beobachten, wie sich die Situation entwickelt." So ergebe sich unter Umständen auch eine Argumentation für die Aufsichtsbehörde. Dass die neugestaltete Rathenaustraße derzeit landläufig als "Landebahn" bezeichnet wird, wies der Bürgermeister zurück. "Sie macht im Moment noch keinen besonders schönen Eindruck, ist aber auch noch nicht in der Nutzung", betonte der Christdemokrat. Nach Abschluss der Neubauten des Philosophikums wie der Mensa werde der Platz belebt. Dass die Straße breit ist, habe auch mit den anliegenden Bushaltestellen zu tun.

Mehr Verkehr

Fraktionsvorsitzender Klaus-Dieter Grothe machte deutlich, dass der Verkehrsversuch auf Wunsch der Grünen durchgeführt wird. "Wir gehen davon aus, dass das einen Platz gibt, in dem der Verkehr deutlich zunimmt", argumentierte der Stadtverordnete. Bei der Abstimmung votierte der Bauausschuss mehrheitlich bei einer Enthaltung der Linken für den Verkehrsversuch.