Verkehrswendeaktionen in Philosophenstraße in Gießen-Wieseck

Eine Frau auf einem Tripod blockiert am Samstagabend die Durchfahrt. Foto: Schäfer

GIESSEN-WIESECK - Die Verkehrswendeaktionen zur Philosophenstraße zwischen Wieseck und Gießen gehen heute weiter, mit zeitweiliger Vollsperrung der beliebten Verbindungsstrecke. Forderung der Veranstaltung ist, die durch ein FFH-Gebiet (Flora-Fauna-Habitat) führende Straße in eine reine Fahrradstraße umzuwidmen; mit motorisierter Durchfahrt nur für Anlieger. An der Kreuzung zur Gießener Straße war am Samstagabend ein Tripod, eine Konstruktion aus drei langen Stangen, errichtet worden. In diesem Tripod hatte sich mithilfe von Schlaufen und Gurten eine Frau oben in der Spitze eingehängt, was für einiges Chaos sorgte. (Ausführlicher Bericht folgt.)